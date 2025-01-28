Премьеру Словакии мало половины

Премьер Словакии Роберт Фицо, который второй месяц подряд сталкивается с массовыми протестами против его пророссийской политики, пережил новый удар. Вслед за исключением нескольких депутатов из партии Hlas-SD («Голос — социальная демократия»), которая входит в правящую коалицию, правительство Фицо лишилось парламентского большинства. Но не все гладко идет и у оппозиции: во вторник противники Фицо не набрали кворума в парламенте для начала заседания по вопросу вотума недоверия правительству. Тем не менее перспектива проведения внеочередных выборов в парламент Словакии становится все более вероятной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Фото: Radovan Stoklasa / File Photo / Reuters Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Фото: Radovan Stoklasa / File Photo / Reuters

По итогам внеочередных выборов в Словакии в сентябре 2023 года коалиция во главе с партией Роберта Фицо Smer-SD («Курс — социальная демократия»), Hlas-SD и SNS (Словацкая национальная партия) получила сообща 79 из 150 депутатских мандатов. Однако к началу нынешней недели из партии Hlas исключили двух депутатов. И это вдобавок еще к паре законодателей, которые хотя и остались членами Hlas, но еще в декабре решительно заявили, что не будут отныне придерживаться партийной линии при голосовании в парламенте.

Таким образом, правящая коалиция осталась с голосами всего 75 депутатов при минимальном большинстве в 76 мандатов.

И поскольку ни у правящей коалиции, ни у оппозиции, на которую суммарно приходится 71 мандат, нет большинства голосов, необходимых для принятия решений, ситуация грозит обернуться блокировкой работы законодательного органа Словакии.

Помимо внутрикоалиционных противоречий, ситуацию для Роберта Фицо заметно осложняет и оппозиция. Во вторник по инициативе нескольких оппозиционных партий в парламенте было созвано уже второе внеочередное заседание для рассмотрения вотума недоверия правительству Роберта Фицо. Впрочем, шансы на то, что оно вообще состоится, были невелики. Премьер загодя заявил, что его однопартийцы присутствовать на заседании не будут, такое же обещание дал и лидер Hlas-SD и одновременно министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай Эшток. В итоге в зале заседаний во вторник появились лишь 66 депутатов от оппозиционных партий. Таким образом, набрать необходимый кворум в 76 голосов не удалось, и заседание даже не открыли.

Первая попытка вынести вотум недоверия, напомним, также закончилась ничем. После того как премьер Фицо объявил, что заседание 21 января пройдет в закрытом режиме из-за обсуждения на нем еще и конфиденциального доклада разведки об угрозе госпереворота в Словакии, оппозиционные депутаты покинули зал заседания в знак протеста, обвинив правительство в нежелании открыто обсуждать свою работу.

Главным образом словацкая оппозиция недовольна внешнеполитическим курсом правительства Фицо, который, по ее мнению, отдалил Братиславу от единой Европы и пошатнул позиции страны внутри Евросоюза и НАТО.

А все потому, что Роберт Фицо чересчур, как утверждают оппозиционеры, увлекся наведением мостов с Россией. 22 декабря премьер Словакии побывал в Москве и встретился с российским президентом Владимиром Путиным. Как пояснил сам Фицо, главной целью поездки было решение вопроса о поставках в Словакию газа вслед за остановкой Киевом его транзита по украинской территории. Однако оппоненты главы правительства не оценили его забот об энергетических потребностях страны: оппозиционная партия «Свобода и солидарность» просто осудила переговоры Фицо с Путиным, а в партии «Прогрессивная Словакия» посоветовали премьеру обсуждать этот вопрос с Украиной, а не Россией.

Оппозиция обвиняет Фицо еще и в том, что излишний упор на связи с Москвой уводит правительство от решения реальных проблем словаков, вроде роста цен, проблем в системе здравоохранения и трудностей в экономике.

При этом оппозицию поддерживает внушительный процент населения. В минувшую пятницу по словацким городам прошли митинги против внешнеполитического курса правительства Фицо, собравшие около 100 тыс. участников (см. “Ъ” от 25 января). От премьера потребовали подтвердить приверженность Словакии ЕС и НАТО, а лучше всего вообще подать в отставку.

Глава словацкого правительства такие призывы, разумеется, проигнорировал. Однако выход из партийной коалиции сразу четырех депутатов, представлявших младшего партнера пропремьерской партии, сделал его положение крайне шатким и уязвимым. Чем тут же воспользовались в оппозиции.

На этой неделе глава проевропейской «Прогрессивной Словакии» Михал Шимечка заметил, что в республике необходимо объявить внеочередные парламентские выборы. «Ваш конгломерат распался, вы не можете править. Время для досрочных выборов»,— написал он, обращаясь к Фицо, в одной из соцсетей. Эта идея нашла отклик и еще в одной парламентской оппозиционной партии — «Свобода и солидарность».

При этом про возможность досрочного голосования открыто говорил и сам Роберт Фицо. «Если Словацкая национальная партия и "Голос" не обеспечат функционирование парламента… единственным решением для этой страны станут внеочередные парламентские выборы»,— заявил он еще в середине января.

Впрочем, это скорее стало отчаянным призывом к партнерам партии власти навести порядок в своих рядах, нежели реальной готовностью отправить страну голосовать. Еще в ноябре, до скандального визита Фицо в Москву, опросы общественного мнения уверенно показывали, что самой популярной партией страны стало либеральное оппозиционное движение «Прогрессивная Словакия», отодвинувшее премьерскую Smer-SD на второе место. Заметно просела в рейтингах популярности и вторая сила правящей коалиции «Голос», тогда как третий ее член — Словацкая национальная партия и вовсе еще уже осенью не преодолевала пятипроцентный барьер для прохождения в парламент.

Наталия Портякова