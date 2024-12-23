Роберт Фицо решил обозначиться

Премьер Словакии Роберт Фицо 22 декабря неожиданно побывал в Москве и стал третьим лидером стран Евросоюза, добравшимся до российской столицы после февраля 2022 года. Подобно канцлеру Австрии Карлу Нехаммеру и премьеру Венгрии Виктору Орбану, глава словацкого правительства прилетал на переговоры к президенту РФ Владимиру Путину из-за Украины. Однако, в отличие от венгерского премьера, господина Фицо привела в Россию забота о национальных интересах, а не попытка примериться к роли миротворца: словацкий премьер пытался урегулировать вопрос поставок российского газа, транзит которого через Украину должен прекратиться 1 января 2025 года. Поездка словацкого политика в Москву, естественно, не вызвала в ЕС одобрения, как, впрочем, и масштабного осуждения, с которым ранее сталкивался господин Орбан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (в центре), премьер-министр Словакии Роберт Фицо (слева) и помощник президента России Юрий Ушаков (справа) во время встречи

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин (в центре), премьер-министр Словакии Роберт Фицо (слева) и помощник президента России Юрий Ушаков (справа) во время встречи

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо удовлетворены результатами переговоров, состоявшихся в Москве 22 декабря. Об этом в понедельник вечером заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, разговор продолжался два часа, «был обстоятельным, проходил в конструктивном духе». «Роберт Фицо показал себя самостоятельным, думающим политиком, поставившим на первый план интересы своей страны»,— добавил господин Ушаков. При этом, не вдаваясь в подробности, он анонсировал новые «интересные визиты» иностранных гостей в Москву в январе 2025 года.

Роберт Фицо, 22 декабря внезапно оказавшийся в Кремле, пополнил редкие ряды лидеров стран ЕС, добравшихся до Москвы после 24 февраля 2022 года. До него 11 апреля 2022 года это сделал канцлер Австрии Карл Нехаммер, пытавшийся найти решение российско-украинского конфликта. А 5 июля 2024 года в российской столице побывал премьер Венгрии Виктор Орбан, объявившей о запуске Будапештом «миротворческой миссии». Оба политика летали в Москву с одной целью, но в разных условиях. Визит господина Нехаммера состоялся, когда многие еще надеялись на скорое прекращение боевых действий, и не вызвал волны осуждения среди союзников. В то же время господин Орбан столкнулся со шквалом обвинений со стороны коллег по Евросоюзу.

На таком фоне Роберта Фицо должна была ждать судьба Виктора Орбана, учитывая, что обоих политиков на Западе считают пророссийскими.

Однако премьер Словакии, в отличие от коллег, не стал провозглашать никаких «миротворческих миссий», а сразу дал понять, что отправился в Москву, чтобы отстаивать интересы Словакии. И это позволило ему избежать жесткой реакции со стороны партнеров по ЕС.

Проблема в том, что 31 декабря истечет контракт на транзит российского газа через Украину, заключенный в конце 2019 года. Уже 1 января 2025-го поставки по газопроводу, благодаря которому Словакия получает — одна из последних в ЕС — российский трубопроводный газ, прекратятся. Киев продлевать соглашение о транзите отказывается.

Ранее крупнейшая нефтегазодобывающая компания Словакии SPP вместе с рядом других игроков подписала декларацию в поддержку продолжения транзита через Украину. В заявлении говорится: если SPP, занимающая примерно 65% рынка страны, лишится поставок из РФ и будет вынуждена закупать необходимый объем у другого источника и физически транспортировать этот газ в Словакию, то дополнительно это обойдется в €150 млн. Для всего словацкого рынка дополнительные расходы оцениваются в €220 млн. Разница в основном вызвана транзитными сборами, которые, вероятно, вырастут к следующему году, отмечается в декларации.

По словам преподавателя Финансового университета при правительстве РФ Игоря Юшкова, Словакия могла бы получать сжиженный природный газ с одного из ближайших портовых терминалов в Германии, Нидерландах или Бельгии, а затем доставлять транзитом по территории выбранной страны. Либо можно было бы перекупать на общих основаниях американский или российский газ. Но в любом случае это дополнительные транспортные издержки, причем очень большие, отмечает господин Юшков.

Поэтому Роберт Фицо и полетел в Москву, надеясь найти хоть какое-то решение возникшей проблемы. Он пояснил, что визит в РФ стал реакцией на слова украинского президента Владимира Зеленского, заверившего словацкого премьера, что Киев «против любого транзита газа через Украину». По словам гостя из Братиславы, Владимир Путин подтвердил готовность РФ поставлять Словакии газ. Однако, посетовал Роберт Фицо, из-за позиции Киева после 1 января это будет «практически невозможно». Кроме того, он отметил, что господин Зеленский выступает за введение санкций «против российской ядерной программы», а это также влечет за собой ущерб интересам Словакии и ставит под угрозу производство электроэнергии на местных АЭС, для которых республика импортирует ядерное топливо из РФ.

Глава словацкого правительства добавил, что также обсудил с Владимиром Путиным возможность скорейшего урегулирования конфликта, однако дал понять, что не эта тема была ключевой на переговорах в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что стороны обсуждали двусторонние отношения, которые «существенно пострадали из-за действий предыдущих властей Словакии», а также «поговорили по делам энергетики, по делам газовым». Господин Песков уточнил, что ситуация с поставками российского газа в европейские страны «сейчас очень сложная» и «требует повышенного внимания». «Поэтому достаточно обстоятельный разговор произошел»,— сказал пресс-секретарь российского президента, добавив, что Владимир Путин еще и «довел до сведения собеседника свое видение нынешней ситуации на полях сражения».

Роберт Фицо, видимо, решил показать Владимиру Путину, что не согласен с позицией Владимира Зеленского по транзиту газа через украинскую территорию. И, судя по всему, только это ему пока и удалось. Российскую столицу словацкий премьер покинул без готового решения нависшей над республикой газовой проблемы.

22 декабря, пока господин Фицо был в Москве, издание Aktuality опубликовало результаты проведенного социологическим агентством AKO опроса, согласно которым оппозиционная партия «Прогрессивная Словакия» опережает по популярности правящую Smer, набирая 22,8% поддержки против 20,3% у политической силы действующего премьера. Ранее электоральные проблемы у Smer показывал и опрос от агентства Focus.

Господин Фицо сообщил, что заранее предупредил европейских чиновников о своих планах посетить Москву. В пресс-службе Евросовета подтвердили, что председатель ключевого органа ЕС Антониу Кошта был поставлен в известность о визите словацкого премьера в РФ, однако от каких-либо оценок такого решения политика там отказались.

Одними из первых на поездку Роберта Фицо отреагировали в Польше. И довольно сдержанно. Замглавы польского МИДа Анджей Шейна отметил, что визит словацкого премьера был обусловлен «полной зависимостью» республики от российских энергоносителей. При этом дипломат поддержал решение Киева не продлевать контракт на транзит газа и посоветовал Братиславе «искать какие-то другие решения».

Днем 23 декабря стала появляться и резкая критика в адрес Роберта Фицо. Одним из первых отличился президент Литвы Гитанас Науседа. «Как дешево стоит ваша любовь? Есть люди, которые едут в Россию с любовью и задушили бы ради встречи с военным преступником. Это не путь Литвы. Мы выбираем энергетическую независимость и реальные рыночные цены — без всяких политических привязок»,— заявил господин Науседа. Тем не менее всеобщую критику со стороны европейских союзников визит Роберта Фицо в Москву не спровоцировал.

Алексей Забродин, Ольга Мордюшенко