Это рука — чьих надо «экспертов» рука

В городах Словакии в пятницу прошли очередные массовые протесты с требованием отставки правительства Роберта Фицо. Манифестанты утверждают, что премьер-министр вопреки воле народа отклонился от проевропейского внешнеполитического курса. Тем временем сам премьер, ссылаясь на данные разведки, утверждает: «иностранные эксперты», участвовавшие в цветных революциях в Грузии и на Украине, теперь помогают готовить госпереворот и в Словакии. При этом политик не уточнял, о представителях каких стран идет речь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти Словакии заметили в уличных протестах невидимую руку «иностранных экспертов»

Фото: Robert Nemeti / Anadolu / Getty Images Власти Словакии заметили в уличных протестах невидимую руку «иностранных экспертов»

Фото: Robert Nemeti / Anadolu / Getty Images

Протесты начались еще в декабре 2024 года, когда тысячи жителей Братиславы собрались на улицах из-за визита премьер-министра Роберта Фицо в Москву. В российской столице он обсуждал с президентом Владимиром Путиным проблему с поставками газа в связи с отказом Украины от его транзита. В январе акции продолжились и вышли за пределы столицы. В эту пятницу они состоялись более чем в 20 городах.

Участники протестов требуют отставки правительства, призывая премьера Фицо «уезжать в Москву», и скандируют: «Словакия — это Европа».

Организатор акции — гражданская ассоциация «Мир Украине» — настаивает, что протесты носят исключительно мирный характер. И действительно, пока не было столкновений протестующих с силовиками или перерастающих в беспорядки демонстраций. Однако на этой неделе Роберт Фицо заявил, что Словацкая информационная служба (контрразведка) получила сведения об угрозе государственного переворота «путем уличных протестов и захвата административных зданий». В республику, по утверждению политика, прибыла группа финансируемых из разных источников «иностранных экспертов», которые участвовали в «цветных революциях» в Грузии и на Украине. О каких именно источниках идет речь, он не сказал.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вскоре выступил в поддержку словацкого коллеги, согласившись с тем, что «процессы такого типа скоординированы одной рукой». Он также не стал уточнять, о какой «руке» идет речь. «Мы видим структуру, которая хочет использовать эти митинги главным образом для потенциального столкновения с аппаратом государственной безопасности с целью дальнейшей эскалации напряженности и дальнейшего разжигания агрессии»,— заверил Роберт Фицо, решивший созвать экстренное заседание Совета безопасности Словакии 23 января.

После заседания премьер от лица Совбеза призвал пресечь очередные уличные демонстрации. Однако президент Словакии Петер Пеллегрини такую вероятность исключил.

Глава государства подтвердил информацию о попытке лиц из-за границы использовать демонстрации «для нагнетания напряженности», но заверил, что не видит необходимости в запрете мирных протестов или вводе чрезвычайного положения.

В итоге было решено лишь усилить меры безопасности в городах, где были запланированы демонстрации. Глава крупнейшей в парламенте оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка счел решение властей доказательством того, что «никакой переворот стране не грозит», поскольку действий для его предотвращения предпринято не было. Депутат выразил уверенность, что тем самым правительство отвлекает внимание граждан от других проблем: растущих цен на продукты и проблем с системой здравоохранения.

Тем временем недовольство Робертом Фицо проявляется не только на улицах Братиславы, но и в стенах парламента (Национального совета). Три словацкие оппозиционные партии — «Прогрессивная Словакия», «Свобода и солидарность» (SaS) и «Христианско-демократическое движение» (KDH) — хотят вынести вотум недоверия премьеру, возглавляющему правительство с октября 2023 года. Среди поводов для критики оппозиция назвала контакты Роберта Фицо с Владимиром Путиным.

«Он (Роберт Фицо.— ‘’Ъ’’) летает по миру, кланяясь диктаторам, наслаждаясь роскошью где-нибудь во Вьетнаме. Это оскорбляет наших соседей и партнеров. Он ушел от руководства, которым должен заниматься здесь, в Словакии»,— сказал Михал Шимечка от лица оппозиции на пресс-конференции 14 января.

Его коллеги из партий SaS и KDH — Бранислав Грёлинг и Милан Майерский — в свою очередь заявили: внешнеполитический курс Роберта Фицо и его правительства приводит к изоляции Словакии, в то время как она должна ориентироваться на Евросоюз и НАТО.

Судьба предложения о вотуме недоверия пока остается туманной. Заседание парламента 21 января, когда и должен был рассматриваться этот вопрос, неожиданно перевели в закрытый формат, объяснив такое решение обсуждением все того же конфиденциального доклада разведки об угрозе госпереворота. Оппозиционные депутаты в знак протеста покинули зал заседания, посчитав, что тем самым правительственная коалиция хотела избежать открытых дебатов о работе правительства.

В ближайшую неделю должно состояться следующее заседание парламента для решения этого вопроса. Но неясным остается и возможный результат голосования. Для вынесения вотума недоверия необходима поддержка не менее 76 депутатов из 150, при этом суммарно у оппозиции 71 мандат.

Михал Шимечка утверждал, что сложившейся в стране ситуацией недовольны еще как минимум четыре парламентария из правящей коалиции, однако этого все еще недостаточно. К тому же Роберт Фицо заявил: из-за действий оппозиции на предыдущей сессии депутаты от его партии «Курс — социальная демократия» (Smer) проигнорируют следующее заседание, а партнеров по коалиции попросят последовать этому примеру.

Если вотум недоверия все-таки будет вынесен, последуют досрочные парламентские выборы. А они будут грозить сменой власти. Согласно результатам опроса, проведенного компанией Ipsos в середине января, входящие в правящую коалицию партии набирают совокупно лишь 35,3% голосов.

Лусине Баласян