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Коммерсантъ FM
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Google Maps переименует Мексиканский залив в Американский

Мексиканский залив в Google Maps будет переименован в Американский залив для пользователей в США после изменений в Информационной системе географических названий. В Мексике залив по-прежнему будет называться Мексиканским, в остальных странах будут отражаться оба наименования. Заявление Google передает Reuters.

Президент США Дональд Трамп после вступления в должность поручил переименовать Мексиканский залив в Американский. По его мнению, это отражает роль залива в экономике США. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ответ предложила называть северную часть континента Мексиканской Америкой.

Кроме этого господин Трамп также переименовал пик Денали на Аляске в пик Мак-Кинли. Денали — название пика на местном языке коюкон. В 1986 году золотоискатели назвали гору в честь будущего президента Уильяма Мак-Кинли. После этого гору неоднократно переименовывали. Барак Обама в 2015 году вернул ей имя Денали.

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