США официально переименовали Мексиканский залив в Американский

Президент США Дональд Трамп поручил переименовать Мексиканский залив в Американский, сообщил департамент внутренних дел. Кроме того, пик Денали на Аляске переименуют в пик Мак-Кинли.

«Эти изменения подтверждают приверженность страны сохранению выдающегося наследия Соединенных Штатов и обеспечению того, чтобы будущие поколения американцев чтили наследие героев и исторических ценностей»,— сказано в пресс-релизе ведомства.

Совет США по географическим названиям, подведомственный министерству, должен будет обновить данные в Информационной системе географических названий США. Reuters при этом уточняет, что новое название Мексиканского залива вряд ли будет признано на международном уровне.

Президент США Дональд Трамп озвучил инициативу о переименовании Мексиканского залива в январе, до вступления в должность. В подписанном им 21 января указе говорится, что «самый большой залив в мире» должен называться Американским, поскольку играет центральную роль для экономики Америки. В ответ президент Мексики Клаудия Шейнбаум предложила использовать название Мексиканская Америка для северной части континента.

О других инициативах президента США — в материале «Ъ» «Дональд Трамп сделает Америку снова другой».