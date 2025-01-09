Президент Мексики предложила переименовать Американский континент в Мексиканский

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выступила с инициативой использовать название Мексиканская Америка для северной части континента. На пресс-конференции 8 января она показала карту от 1607 года, где значительная часть современных США и Мексики названа America Mexicana. За день до этого избранный президент США Дональд Трамп предложил переименовать Мексиканский залив в Американский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Мексики Клаудия Шейнбаум

Фото: Henry Romero, Reuters Президент Мексики Клаудия Шейнбаум

Фото: Henry Romero, Reuters

«Мексиканская Америка — звучит неплохо»,— заявила политик. В свою очередь, экс-министр культуры Мексики Хосе Альфонсо Суарес дель Реаль добавил, что это название северной части американского континента известно с XVII века. Он напомнил, что понятие Мексиканский залив признано мировым сообществом и широко используется в навигации.

Издание Axios обратило внимание, что территории, показанные госпожой Шейнбаум на карте, США получили после войны 1846–1848 годов и ранее были испанскими колониями. По мирному договору Мексика лишилась около половины территорий — Аризоны, Калифорнии, Невады, Нью-Мексико, Техаса, Юты и других.

Ранее Дональд Трамп заявил, что договаривается с Панамой о передаче Панамского канала, и отказался обещать неприменение военной силы для контроля над Гренландией. МИД Панамы факт переговоров отрицает.

О планах политика — в материале «Ъ».