Остатки «Суммы» сладки

По обвинению в особо крупном мошенничестве задержаны и арестованы юристы, работавшие в одной из компаний группы «Сумма». После ареста ее совладельцев братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых они банкротили входившие в эту структуру организации и похитили, по версии следствия, более 7 млрд руб., взысканных с госкорпораций «Россети» и «Ростех».

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Как стало известно «Ъ», арестованы трое основателей консалтинговой компании RBS Ашот Серопян, Иван Зеленин и Павел Русецкий. Они обвиняются ГСУ ГУ МВД России по Московской области в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как установили сотрудники ГУЭБиПК МВД, по материалам которых и было возбуждено уголовное дело, в 2017 году господа Серопян и Зеленин устроились на руководящие должности в юридический департамент одной из фирм, входившей в группу «Сумма». Примерно в это же время у последней начались проблемы, а в марте 2018 года ее совладельцы миллиардер Зиявудин Магомедов и его брат, бывший член Совета федерации Магомед Магомедов были арестованы. В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы признал их виновными в создании оргпреступного сообщества, похитившего более 11 млрд руб., выделенных из бюджета на различные проекты, а также других преступлениях. В итоге Зиявудин Магомедов получил 19 лет колонии строгого режима, а его брат — 18 (позже Мосгорсуд уменьшил эти сроки на полгода).

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После того как «Сумма» была обезглавлена, ее топ-менеджмент решил, что единственным способом сохранить хотя бы часть активов группы, станет банкротство входящих в нее компаний. За юридическое сопровождение этой процедуры взялись как раз Ашот Серопян и Иван Зеленин, а также привлеченный ими непосредственно для банкротства еще один партнер из RBS Павел Русецкий.

По данным «Ъ», все трое дружат еще со студенческой скамьи, являются выпускниками юрфака МГУ и основателями компании RBS, которая с 2012 года оказывает услуги по комплексному сопровождению бизнеса в области права, финансов и коммуникаций.

В итоге, как установило следствие, получив контроль над процедурой банкротства фактически всех предприятий группы «Сумма», юристы вопреки интересам кредиторов, в том числе Агентства по страхованию вкладов и ФНС России, общая сумма требований которых превышает 10 млрд руб., успели вывести на счета подконтрольных им фиктивных организаций и обналичить более 7 млрд руб., взысканных с госкорпораций «Россети» и «Ростех».

Отметим, что помимо этого эпизода господа Серопян, Зеленин и Русецкий обвиняются еще и в покушении на мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК). Это уголовное дело также ведет подмосковная полиция, а связано оно с попыткой хищения средств дольщиков и Фонда развития территорий (ФРТ).

По данным «Ъ», речь в расследовании идет о строительстве двух многоэтажек в Подольске, которое вело ООО «Премьер-инвест».

Возведение домов началось еще в 2007 году. Застройщиком тогда выступала фирма «ПКП Лидер», которая в 2009 году была признана банкротом. После этого высотки взялся достраивать «Премьер-инвест». Однако в конце 2020 года обанкротилось и это ООО. А еще через год несостоятельным Арбитражный суд Москвы признал ЗАО «Премьер-холдинг», «дочкой» которого был «Премьер-инвест».

Проблемный объект должен был быть передан для достройки ФРТ. Однако руководители RBS, представлявшие интересы застройщика в деле о банкротстве, по версии следствия, существенно завысили стоимость актива. По некоторым данным, при его реальной цене 1,5 млрд руб. они намеревались получить за него 3,5 млрд руб. Этот факт был выявлен прокуратурой в рамках проверки обстоятельств банкротства ООО «Инвест-премьер».

Кроме того, как следует из материалов дела, Ашот Серопян и его деловые партнеры по RBS Русецкий и Зеленин, «оформляясь в различные юридические лица, участвовали в судебных разбирательствах друг против друга по одному делу в качестве истца и ответчика». В том числе это относится и к судебным тяжбам между «Премьер-холдингом» и «Премьер-инвестом». Таким образом, как считают в полиции, фигуранты рассчитывали завладеть еще как минимум 2 млрд руб., но сделать этого не смогли по не зависящим от них обстоятельства. Получить комментарии в компании RBS «Ъ» не удалось. Телефон в офисе, располагающемся в башне «Федерация» в «Москва-Сити», куда с обыском приходили силовики, не работал.

Олег Рубникович