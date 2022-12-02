«Сумма» сложилась в сроки

Мещанский райсуд Москвы огласил приговор по громкому уголовному делу в отношении братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также их предполагаемых сообщников. Они были признаны виновными в организации преступного сообщества, структурными подразделениями которого следствие, прокуратура, а затем и судьи назвали компании, входящие в группу «Сумма». При этом основным фигурантам, братьям Магомедовым, были назначены существенно меньшие, на пять и три года, но все-таки внушительные сроки в 19 и 18 лет. Оставшиеся после удовлетворенного иска прокуратуры на $750 млн активы, в том числе акции компании FESCO, у братьев конфисковали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артуру Максидову и Зиявудину Магомедову назначили 12 и 19 лет строгого режима

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Артуру Максидову и Зиявудину Магомедову назначили 12 и 19 лет строгого режима

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Тройка судей во главе с Олесей Менделеевой оглашала приговор по громкому делу поэпизодно, передавая материалы друг другу с прошлого четверга. Но уже с самого начала чтения слушателям, в том числе тем, кто был за решеткой, стало понятно не только то, что решение тройки будет обвинительным, но и что судьи не отклонятся от предложенной им версии следственного департамента МВД: владельцы группы братья Магомедовы вместе с руководителями компаний, входивших в «Сумму», организовали преступное сообщество для хищения средств, выделяемых на реализацию различных проектов.

Учитывая, что заседания по разным причинам начинались позже заявленного времени, а суд ежедневно «минировали» по телефонам, оглашение затянулось на неделю, до следующего четверга. «Что взять с суда, где даже часы ходят неверно?» — риторически говорил между тем Зиявудин Магомедов, обнаруживший, что установленные в зале часы сильно отстают от реального времени. При этом по видеотрансляции, которая велась из основного зала в соседний, где сидели журналисты, можно было сделать вывод, что братья Магомедовы не очень внимательно слушают судей. Во всяком случае, Магомедов-младший больше интересовался содержанием книги, которую он приносил с собой.

Судебная тройка тем временем признала братьев и большинство других подсудимых виновными в организации ОПС (ст. 210 УК РФ), а затем в совершенных сообществом растратах и мошенничествах в особо крупном размере (ст. 160 и ст. 159 УК РФ). В девяти эпизодах махинаций, совершенных с участием ОАО «Глобалэлектросервис», ООО «Интэкс», ОАО ОЗК и ООО «Стройновация», по версии обвинения, было похищено более 11 млрд руб., в том числе средства, выделенные на реконструкцию калининградского аэропорта Храброво, строительство железнодорожной линии Кызыл—Курагино, на заключение «мнимых» сделок ОЗК с подконтрольной участникам ОПС компанией Newbay Investments LP, а также поставку оборудования для подстанции «Василеостровская» в Санкт-Петербурге и Нерюнгринской ГРЭС.

Часть инкриминированных подсудимым эпизодов касалась подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года в России. Тройка судей также признала доказанным участие подсудимых в хищении 2,1 млрд руб. при проведении инженерных работ для строительства «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге и 752 млн руб.— стадиона «Калининград» в одноименном областном центре.

При этом суд в самом Калининграде вернул Генпрокуратуре уголовное дело, связанное с братьями Магомедовыми,— в отношении исполнявшего обязанности директора государственного казенного учреждения Калининградской области «Региональное управление заказчика капитального строительства» Амира Кушхова и ведущего инженера по надзору за строительством Сергея Трибунского. Произошло это из-за того, что эксперты не смогли однозначно установить качество и количество засыпанного под стадион песка — для этого надо разобрать саму арену. В Мещанском же суде отвергнутая в Калининграде, на предполагаемом месте преступления, экспертиза была признана заслуживающей доверия.

Магомеда Магомедова также признали виновным в незаконном хранении двух пистолетов (ст. 222 УК РФ), один из которых оказался позолоченной переделкой из травматического в боевой, а другой — наградным от президента Абхазии. Раньше ему инкриминировалось и незаконное приобретение этого оружия, но тройка в этой части поправила следствие, решив, что оба ствола все-таки были подарены. Причем так называемый перепил Магомедов-старший получил в качестве подарка.

Разобравшись с эпизодами, тройка приступила к мотивировочной части, отметив, в частности, что вина подсудимых была доказана все теми же экспертизами, а также, среди прочего, показаниями засекреченных свидетелей обвинения под псевдонимами Коган, Сидоров, Испанец и Петров. Их слова были кратко отражены в судебном решении.

Оглашение резолютивной части заняло у суда около трех часов. Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду, для которых гособвинение запрашивало почти максимальные сроки — 24 и 21 год колонии строгого режима соответственно, а также штрафы в 1,5 млн руб., суд назначил 19 и 18 лет, а штрафы выросли до 2,5 млн. После отбытия сроков им на два года ограничили свободу. В качестве дополнительного наказания Зиявудина Магомедова лишили орденов Дружбы и Почета.

Артуру Максидову и Сергею Полякову дали по 12 лет, Роману Грибанову — десять лет, а Юрий Петров получил семь лет. Кроме того, им предстоит выплатить в качестве штрафов от 700 тыс. до 1,5 млн руб. Гособвинение, представленное в процессе Генпрокуратурой, также запрашивало для них внушительное наказание — от 18 до 8 лет.

Потерпевшие заявляли к подсудимым иски на общую сумму 9 млрд руб., но удовлетворены они были лишь частично. В пользу ОАО ФСК ЕЭС было взыскано 874,6 млн руб., ОЗК — 613,7 млн руб. и комитета развития транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга — 2,1 млрд руб. Иск же Генпрокуратуры, представлявшей интересы остальных пострадавших, на 5,8 млрд руб. передан в гражданское производство.

Отметим, что ранее по другому иску Генпрокуратуры, антикоррупционному, с братьев Магомедовых было взыскано $750 млн, вырученных от продажи «Транснефти» 50,1% акций Новороссийского морского торгового порта, а из-за оглашения приговора были перенесены слушания по еще одному прокурорскому иску на $150 млн.

Имущество братьев Магомедовых и их родственников было конфисковано. Причем в списки активов, которые должны отойти государству, попали не только акции многочисленных предприятий, в том числе компании FESCO, но и личные накопления на счетах их близких. Назывались суммы в €800 тыс. и больше, а также адреса многочисленных квартир и домов в Москве и Лондоне, различные иномарки и даже самолет Gulfstream G650. Кстати, надзором до суда были арестованы активы господ Магомедовых, оцениваемые в 45 млрд руб.,— очевидно, все они в итоге окажутся в бюджете.

На вопрос судьи Менделеевой, понятен ли им приговор, братья Магомедовы ничего не ответили. «Ваше право»,— сказала им тогда председательствующая и опросила их сообщников, которые отвечали либо односложно, «да» или «понятно», либо помалкивали.

Защита собирается обжаловать приговор как незаконный и необоснованный. Прежде всего адвокатов возмутила квалификация действий обвиняемых по ст. 210 УК РФ. Согласно изменениям, принятым в законодательстве, предприятия, признаваемые частью ОПС, должны создаваться для совершения преступлений, а юрлица, входившие в «Сумму», появились и успешно функционировали за несколько лет до предполагаемого сообщества. Защитники также отмечают, что совершать хищения не было никакого смысла, так как легальный бизнес приносил предприятиям, подконтрольным братьям Магомедовым, до 100 млрд руб. прибыли ежегодно.

Отметим, что, выступая с последним словом, Магомед Магомедов называл следователей по своему делу «свободными радикалами», потому что, по его версии, они были свободны «в применении средств» для того, чтобы «стреножить правду».

Он отмечал, что выбрал «крайне опасную» сейчас стратегию отрицать не только участие «в некоем мифическом ОПС, но даже какие-либо контакты с его так называемыми членами», полагая, что кроме «громких и очень хлестких обвинений» нет ни одного документа, который доказывал бы его вину.

Себя же подсудимый называл глуповатым несмышленышем, который наивно просил суд проявить милосердие и справедливость.

Алексей Соковнин, Николай Сергеев