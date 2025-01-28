Что стало с группой «Сумма»

ООО «Группа "Сумма"» зарегистрировано 25 мая 2007 года. 31 марта 2018 года по подозрению в хищении и организации преступного сообщества были арестованы ее совладельцы Зиявудин и Магомед Магомедовы.

3 августа 2022 года арбитражный суд Москвы признал компанию банкротом, в отношении нее было открыто конкурсное производство. 8 августа 2022 года конкурсным управляющим фирмы назначен Борис Артамонов. Компания использует весь свой капитал на покрытие убытков (непокрытый убыток за 2023 год составил 556 млн руб.). Также банкротство с декабря 2021 года проходит принадлежащее «Сумме» ООО «Агрегат».

Некоторые компании, входящие в состав группы «Сумма» на момент ареста братьев Магомедовых, сменили собственников. Так, «Транснефть» в октябре 2018 года выкупила 50,1% акций Новороссийского морского торгового порта (ПАО НМТП). Контрольный пакет Якутской топливно-энергетической компании (ПАО ЯТЭК) выкупило ООО «А-ТЭК», принадлежащее Альберту Авдоляну, создателю Yota.