Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Что стало с группой «Сумма»

Досье

ООО «Группа "Сумма"» зарегистрировано 25 мая 2007 года. 31 марта 2018 года по подозрению в хищении и организации преступного сообщества были арестованы ее совладельцы Зиявудин и Магомед Магомедовы.

3 августа 2022 года арбитражный суд Москвы признал компанию банкротом, в отношении нее было открыто конкурсное производство. 8 августа 2022 года конкурсным управляющим фирмы назначен Борис Артамонов. Компания использует весь свой капитал на покрытие убытков (непокрытый убыток за 2023 год составил 556 млн руб.). Также банкротство с декабря 2021 года проходит принадлежащее «Сумме» ООО «Агрегат».

Некоторые компании, входящие в состав группы «Сумма» на момент ареста братьев Магомедовых, сменили собственников. Так, «Транснефть» в октябре 2018 года выкупила 50,1% акций Новороссийского морского торгового порта (ПАО НМТП). Контрольный пакет Якутской топливно-энергетической компании (ПАО ЯТЭК) выкупило ООО «А-ТЭК», принадлежащее Альберту Авдоляну, создателю Yota.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...