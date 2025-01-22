Александр Хинштейн взбадривает кадры

В правительстве Курской области состоялась первая крупная отставка за почти полтора месяца работы врио губернатора Александра Хинштейна: по состоянию здоровья уволился курирующий промышленность и сельское хозяйство врио вице-губернатора Сергей Стародубцев. Одновременно стало известно о назначении двух советников врио главы региона: Виктория Пенькова теперь отвечает за проблемные вопросы временных переселенцев, а функционал Антона Черемисинова пока неизвестен. По оценке эксперта, господин Хинштейн пришел в Курскую область без своей команды и в условиях не до конца сформированного его предшественником правительства ему остается только «взбадривать» местных чиновников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

С 20 января по собственному желанию в связи с состоянием здоровья пост врио заместителя главы Курской области покинул Сергей Стародубцев, курировавший сельское хозяйство с осени 2019 года и работавший под руководством предшественников господина Хинштейна Романа Старовойта и Алексея Смирнова.

Это первое крупное кадровое решение после того, как регион в начале декабря возглавил экс-депутат Госдумы Александр Хинштейн.

В начале января сменились и два более мелких управленца, работавшие при предыдущем губернаторе Алексее Смирнове. Ирину Толмачеву, с сентября 2024-го возглавлявшую министерство информации и общественных коммуникаций, сменил руководитель местного Центра управления регионом Михаил Шумаков. А главой комитета региональной безопасности вместо Михаила Горбунова, занимавшего этот пост с декабря 2022-го, был назначен советник губернатора Олег Горячев, до прошлого октября работавший в полиции. Госпожа Толмачева сообщила об уходе по семейным обстоятельствам, а господином Горбуновым, по данным местных СМИ, многие были недовольны из-за проблем с организацией эвакуации после вторжения украинских войск в Курскую область 6 августа.

С 13 января у Александра Хинштейна появились два врио советников — Виктория Пенькова и Антон Черемисинов. Первая несколько лет назад входила в рабочую группу «Единой России» (ЕР) по защите прав вкладчиков и дольщиков, которой руководил господин Хинштейн. В Курской области она занимается проблемными вопросами временных переселенцев, сообщили в облправительстве. Господин Черемисинов на сайте ЕР указан как временно безработный, его функционал в регионе неизвестен.

Ранее были отправлены в отставку гендиректор Корпорации развития региона Владимир Лукин и его заместитель Игорь Грабин, которые стали подозреваемыми по делу о хищениях при возведении линий обороны в Курской области. Корпорацию возглавил ярославский бизнесмен Александр Бережной.

Иных назначений за время работы Александра Хинштейна не было. Он сразу заявил, что резких кадровых изменений не будет, но предложил «покаяться» проштрафившимся чиновникам.

На первой пресс-конференции в статусе врио господин Хинштейн рассказал, что собирается управлять областью в ручном режиме: «Это неправильно, но он самый эффективный».

Врио также нередко критикует местных чиновников. В декабре мэр Курска Игорь Куцак получил устный выговор за гололед в городе, а 20 января Александр Хинштейн возмутился тем, что врио министра по охране объектов культурного наследия Ирина Мусьял во время отпуска летала в Индию. Также на оперативном совещании в понедельник глава региона объяснил свою фразу о недоверии курским чиновникам, высказанную днем ранее на встрече с переселенцами из Суджанского района: «Речь не идет о тотальном недоверии. Доверие — оценка, которая приходит на основании каких-то действий».

Политолог Владимир Слатинов отмечает, что Александру Хинштейну приходится решать в Курской области сразу четыре сложные задачи: реагирование на боевые действия, решение проблем переселенцев, подготовка региона к процессу восстановления и развитие областного хозяйства. Поскольку врио губернатора приехал без своей команды, ему приходится работать с правительством, которое его предшественник до конца так и не сформировал, указывает эксперт: «Ключевого сейчас замгубернатора по "социалке" нет, ряд министров на момент приезда Хинштейна еще не были назначены. Но Алексей Смирнов был местный, и незавершенная структура власти работала за счет неформальных механизмов. Сейчас этого нет». В этой ситуации господину Хинштейну остается «только постоянно взбадривать местных чиновников и одновременно присматриваться к ним», констатирует господин Слатинов. При этом много кадров со стороны ему привлечь сложно из-за дефицита «специалистов и желающих ехать в Курскую область», резюмирует политолог.

Александр Прытков, Воронеж; Андрей Прах