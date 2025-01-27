Хинштейн сообщил об увольнении врио первого замглавы Курской области Дедова

Врио первого замгубернатора — председателя правительства Курской области Алексей Дедов подал заявление об уходе с должности. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @kurskadm Фото: @kurskadm

«Алексей Дедов подал заявление об уходе со своей должности в связи с переходом на новое место работы»,— написал господин Хинштейн в своем Telegram-канале. При губернаторе Романе Старовойте господин Дедов занимался в правительстве ЖКХ, ТЭК, тарифами и ценами.

Сегодня врио губернатора, который не доверяет всем местным чиновникам, анонсировал кадровые перестановки в областном правительстве. Он назначил врио советника губернатора Курской области бывшего депутата Олесю Дворцову. Как уточнил господин Хинштейн, она будет отвечать «за осуществление контрольных функций».

20 января свою должность покинул врио вице-губернатора Сергей Стародубцев. Он курировал вопросы промышленности и сельского хозяйства. Как сообщалось, господин Стародубцев уволился по состоянию здоровья.

О курской команде господина Хинштейна — в материале «Ъ» «Александр Хинштейн взбадривает кадры».