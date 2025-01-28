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обновлено 19:02

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 28 января

19:02. Курский оперштаб сообщил об опасности атаки БПЛА в регионе.

18:14. Из Орла в зону спецоперации на направление Сватово — Кременная доставлен очередной гуманитарный груз. По сообщению мэра Юрия Парахина, бойцы получили кроссовые мотоциклы, дизельные генераторы, спальные мешки, инструменты, стройматериалы, теплую одежду и обувь, воду и продукты питания, средства личной гигиены.

18:01. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб региона.

17:49. Ракетная опасность объявлена в Курской области — региональный оперштаб.

16:56. ВСУ нанесли очередные удары по Белгородской области. Предварительно, пострадавших нет. Село Графовка Краснояружского района подверглось артиллерийскому обстрелу и атакам двух FPV-дронов. Повреждена линия электропередачи — частично без света остаются села Графовка и Репяховка. Также обстрелу подверглось село Тишанка Волоконовского района. В частном домовладении в летней кухне выбито окно. Зафиксированы локальные повреждения на линии электропередачи — на нескольких улицах отсутствует электроснабжение. В Грайворонском округе в селе Новостроевка-Первая в результате атак двух дронов-камикадзе посечены ворота частного домовладения. В городе Грайворон дрон сдетонировал возле административного здания — выбиты окна и посечен фасад. Кроме того, на стоянке повреждены два автомобиля. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

16:23. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб региона.

16:19. Ракетная опасность объявлена в Курской области — региональный оперштаб.

16:02. В Орловской области планируется в ближайшее время дать старт региональной кадровой программе «Герои земли Орловской», которая будет работать по аналогии с уже действующей в России федеральной программой подготовки нового управленческого резерва. Об этом сообщили в облправительстве.

15:22. С 12:15 до 13:50 дежурные средства ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны.

15:14. Строители восстановили остекление в многоквартирном доме на Каштановой в Белгороде, который получил серьезные повреждения из-за атаки беспилотника ВСУ 5 ноября прошлого года. Предстоит установить еще один витраж в седьмом подъезде, на который пришелся основной удар. Близятся к завершению фасадные работы. Строители уже смонтировали 530 из 633 кв. м плитки. Об этом сообщил мэр Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

14:36. С начала боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 55 470 военнослужащих, сообщили в МО РФ.

14:29. За минувшие сутки вооруженные силы Украины потеряли в Курской области более 280 военнослужащих. Также были уничтожены танк, боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин и 20 автомобилей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

14:25. Сегодня в храме Преображения Господня на территории этно-деревни Пристенского района Курской области прошло отпевание Сергея Ешина, погибшего в ходе СВО. Он заключил контракт с Минобороны в октябре 2022 года. Служил в гвардейской десантно-штурмовой дивизии и участвовал в боевых действиях. В первые дни вторжения ВСУ в регион помогал эвакуировать мирных жителей из приграничья. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

13:52. Отбой ракетной опасности в Курской области — региональный оперштаб.

13:42. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб региона.

13:21. Расчет FPV-дронов центра «Рубикон» уничтожил перевозящий личный состав автомобиль ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.

12:32. Дежурные средства ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью с 8:15 до 10:40 28 января. Об этом сообщили в Минобороны России.

12:23. Опасность атаки БПЛА объявлена в Шебекинском округе Белгородской области — РСЧС.

11:20. Бойцы группировки войск «Север» уничтожили украинскую ДРГ в 10 км от курского поселка Теткино, в Белополье Сумской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

11:18. Депутат законодательного собрания Орловской области Максим Лагутин ушел добровольцем на СВО, сообщили в мэрии облцентра.

10:14. За прошедшие сутки ВСУ обстреляли восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум девяти боеприпасов и 28 беспилотников. Никто не пострадал. Разрушения получили 11 жилых помещений и три автомобиля. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

9:59. Расчеты 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» новороссийских артиллеристов-десантников уничтожили украинский пункт управления БПЛА в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.

8:57. За три года СВО Орловская область отправила на фронт более 6 тыс. т гуманитарных грузов. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

8:09. РСЧС: в Белгородской области ночью один раз объявляли режим угрозы удара дронов. Он действовал с 1:19 до 2:59.

7:39. В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА, объявленный в 1:27. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

7:13. В течение ночи дежурные средства ПВО сбили над Россией пять беспилотников, в том числе два над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 27 января

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