ВСУ обстреляли девять белгородских муниципалитетов за сутки

За минувшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли девять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 38 беспилотников и 64 боеприпасов. Повреждены два автомобиля, девять частных домов. В медучреждение обратилась мирная жительница, пострадавшая при атаке БПЛА в ночь с 25 на 26 января. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Над Белгородом система ПВО сбила беспилотник самолетного типа. Последствий нет.

В Белгородском районе под удар ВСУ с помощью восьми боеприпасов и девяти беспилотников попали поселки Дубовое и Политотдельский, села Красное, Красный Хутор, Никольское, Репное и Черемошное. В Черемошном поврежден микроавтобус.

В Борисовском районе в селе Березовка с БПЛА сбросили шесть взрывных устройств, в результате чего повреждены три частных дома.

В Волоконовском районе ВСУ с помощью восьми снарядов и семи беспилотников атаковали села Грушевка, Тишанка, Фощеватово и хутор Старый. Без последствий.

В Грайворонском округе город Грайворон, поселок Горьковский, села Безымено и Новостроевка-Первая обстреляли с помощью 14 боеприпасов и пяти беспилотников. Повреждены частный дом, автомобиль и линии газо- и электроснабжения. Вчера в медицинское учреждение обратилась женщина, которая получила минно-взрывную травму в результате сброса взрывного устройства с БПЛА. После оказания медпомощи она отпущена на амбулаторное лечение.

В Ивнянском районе село Новенькое атаковал беспилотник. Без последствий.

В Красногвардейском районе с помощью двух беспилотников обстреляли села Веселое и Палатово. Повреждены пять частных домов и линии газо- и электроснабжения.

В Краснояружском районе под удар ВСУ с помощью 19 боеприпасов и восьми беспилотников попали поселок Прилесье, села Графовка, Демидовка и Поповка. Поврежден инфраструктурный объект.

В Шебекинском округе город Шебекино, села Белянка и Муром обстреляли с помощью девяти боеприпасов и пяти беспилотников. В селе Муром снаряд попал по куполу храма, в результате возгорания он сгорел. По словам господина Гладкова, оценка масштаба повреждений будет проведена после улучшения оперативной обстановки.

Сутками ранее ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 81 боеприпаса и 51 беспилотника.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева