В трех районах Кубани ввели карантин из-за птичьего гриппа

Карантин введен на побережье Краснодарского края на участках Темрюкского района, Анапы и Новороссийска из-за птичьего гриппа, обнаруженного в тушках диких птиц. Соответствующее постановление губернатора края Вениамина Кондратьева опубликовано на портале правовых актов.

Согласно документу, карантин действует в том числе в селе Витязево, поселке Ильич, на берегу Динского залива и Суджукской косе. Отмечается, что угроза действует в радиусе 5 км от карантинных зон. В упомянутых зонах введен запрет на лечение больных птиц, их вывоз и охоту на них, а также на посещение эпизодических очагов посторонними лицами, за исключением персонала.

С 26 декабря на Кубани действует режим ЧС федерального уровня. Его объявили после крушения в Керченском проливе танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших мазут. В результате аварии в море попали нефтепродукты. Замминистра природных ресурсов Краснодарского края Андрей Колосков называл ущерб, нанесенный популяции птиц от разлива мазута, «незначительным».

О других последствиях ЧП — в материале «Ъ FM» «Танкеры доведут до ревизии».