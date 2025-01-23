Власти Кубани назвали незначительным ущерб от разлива мазута для птиц

Замминистра природных ресурсов Краснодарского края Андрей Колосков назвал «незначительным» ущерб, нанесенный популяции птиц от разлива мазута. По его словам, ущерб будет восстанавливаться за счет естественного воспроизводства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«С учетом сведений орнитологов о естественном падеже в результате штормов, бескормицы или других причин, ущерб от ЧС для популяции незначительный. Точно мы это поймем в следующем году»,— сказал господин Колосков. Он добавил, что 90% пострадавших в результате ЧС птиц — это птицы вида чомга (большая поганка).

В Краснодарском крае сейчас работают шесть центров по спасению птиц — четыре в Анапе и еще два в Темрюкском районе и в Новороссийске. За каждым из центров закреплены сотрудники департамента ветеринарии и регионального минприроды. 16 января в Анапе открыли также реабилитационный центр для птиц. В нем разместили несколько бассейнов для водоплавающих птиц, спасенных волонтерами.

Ежегодно в регионе зимуют около 300 тыс. птиц. Кроме того, в Темрюкском районе находится Запорожско-Таманский заказник, где зимуют до 100 тыс. водоплавающих птиц. По данным волонтеров на начало января, в Краснодарском крае помощь была оказана 5,8 тыс. птиц, не удалось спасти 1,6 тыс. 21 января власти Крыма сообщали, что в государственной ветеринарной клинике в Севастополе на реабилитации находятся 36 птиц. Точное число пострадавших в акватории полуострова птиц не сообщалось.

Полина Мотызлевская