Танкеры доведут до ревизии

Весь российский танкерный флот ожидает ревизия. Поручение провести такие мероприятия 23 января дал Владимир Путин. Президент заявил об этом на совещании по ликвидации последствий крушения в Черном море. До сих пор не завершена откачка мазута с кормовой части одного из танкеров, ее предстоит завершить на следующей неделе. Из 1,5 тыс. тонн на судне остается еще 300. Помимо этого, профильному вице-премьеру поручено провести ревизию нормативной базы для перевозок нефтепродуктов и оценить состояние самого флота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как проводятся такие проверки, “Ъ FM” рассказал первый замглавы Российского профессионального союза моряков Игорь Ковальчук: «Суда регулярно освидетельствуются специальными классификационными обществами. Если говорить о тех танкерах, которые потерпели крушение в Керченском проливе, то они освидетельствовались бывшим Речным регистром, потому что это речные суда. То есть последовательно проводятся освидетельствования механизмов, машин, корпуса, в том числе должны проверяться толщина металла, целостность конструкции корпуса, запуск аварийного дизель-генератора, спуск шлюпок. И судовладелец получает соответствующий документ о том, что судно пригодно к плаванию. Речь идет о пятилетнем графике, чтобы все сразу не проверять, потому что будет очень дорого. Плюс раз в пять лет проводится докование судна, обычно его еще красят.

Кроме того, в былые времена устанавливался предельный срок службы. Сухогруз может эксплуатироваться 20 или 25 лет, танкер — дольше, потому что у него более жесткий корпус. Когда заканчивался этот нормативный срок, уже эти все проверки производились чаще. Сейчас, я так понимаю, должна быть проверена сама эта система, то есть насколько она добросовестна, насколько добросовестно действуют должностные лица, морские и речные инспекции».

Краснодарскому краю выделят 1,5 млрд руб. на компенсацию расходов. Власти сообщили, что необходимо восстановить почти 300 га пляжей, которым требуется 840 тыс. куб. м чистого песка. Более детально ущерб оценит Росприроднадзор, и через суд заставит виновника загрязнения выплатить его. При этом последствия утечки, возможно, будут сказываться не один год, отмечают экологи. Выплат от владельцев танкеров и бюджетных компенсаций для очистки моря и береговой линии явно недостаточно, необходимо привлечение независимых экспертов для аудита, уверен основатель «Центра чистой природы 12-15» Александр Люкшин: «Насколько этот ущерб будет большим, зависит от нескольких факторов.

Стоит учитывать, что еще не зафиксировано то количество мазута, которое лежит на дне и поднимется при потеплении, то есть будет снова вынесено на берега.

Я надеюсь на объективность Росприроднадзора, но считаю, чтобы были реальные цифры, важно еще привлекать сторонних специалистов, которые бы проводили аудит той калькуляции, которая появится. Если брать владельцев танкеров, то они полностью должны нести ответственность. Объем ущерба кратно больше капитализации компаний. Также это должно коснуться тех надзорных органов, которые должны были проверять состояние кораблей. Кто-то говорит, что уже в следующем году может состояться туристический сезон. Но экологи уверены, что необходимо 10-15 лет. В любом случае найдутся те, кто не послушают каких-то запретов, и приедет сюда отдыхать. Какой ущерб будет нанесен их здоровью, сейчас посчитать можно только очень примерно».

Суммарно, по данным Минтранса, в результате крушения двух танкеров в декабре 2024 года в море попало почти 2,5 тыс. тонн нефтепродуктов. В январе из щели на корме одного из судов произошел еще один выброс мазута. На Кубани введен режим ЧС, власти края считают, что на восстановление пляжей потребуется около года.

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Иван Якунин, Станислав Крючков