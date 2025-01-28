Трамп подписал указ об устранении «радикальной гендерной идеологии» в армии

Президент США Дональд Трамп подписал указ о ликвидации службы DEI в вооруженных силах. Она внедряла в Минобороны и Министерстве внутренней безопасности политику разнообразия, равенства и инклюзивности. В другом указе главы государства говорится, что «выражение ложной "гендерной идентичности", отличающейся от пола человека», не соответствует стандартам военной службы.

«В последнее время вооруженные силы были поражены радикальной гендерной идеологией, чтобы успокоить активистов, которых не волнуют такие требования военной службы, как физическое и психическое здоровье, самоотверженность и сплоченность»,— указано в документе.

Среди прочего господин Трамп потребовал прекратить использовать «выдуманные и основанные на идентификации местоимения».

В первый день своего президентства господин Трамп отменил приказ администрации бывшего президента Джо Байдена, позволявший трансгендерам служить в армии США.

Подробнее об указах 47-го президента США — в материале «Ъ» «Так решил Трамп».