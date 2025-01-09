Нефтяники придерживают буры

Рост себестоимости, ограничения добычи нефти в рамках ОПЕК+ и снижение цен на сырье привели к существенному падению объемов ввода новых скважин и эксплуатационного бурения в РФ. По итогам января—ноября показатели снизились на 12,3% и 1,2% соответственно. Аналитики объясняют динамику концентрацией инвестиций нефтекомпаний на активно осваиваемых месторождениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Российские нефтекомпании в январе—ноябре 2024 года снизили показатели ввода новых нефтяных скважин, следует из данных источников “Ъ”, знакомых со статистикой Минэнерго. По оперативным данным, за этот период по стране было запущено 6,96 тыс. новых скважин, что на 12,3% ниже уровня аналогичного периода 2023 года. Наибольшее падение среди крупнейших игроков продемонстрировала «Татнефть» — в 1,7 раза, до 693 штук. ЛУКОЙЛ ввел на 21,9% меньше скважин, чем годом ранее (776 штук). У «Роснефти» объемы ввода снизились на 10,4%, до 2,48 тыс. штук, «Газпром нефти» — на 3,6%, до 696 штук. Нарастили число запущенных скважин «Русснефть» — на 48,5%, до 101 штуки, «Сургутнефтегаз» — на 2,3%, до 893 штук и ННК — на 22%, до 199 штук.

Также сократились, хоть и не настолько резко, объемы эксплуатационного бурения — на 1,2% год к году, до 27,7 тыс. м в целом по РФ. Наиболее удачными месяцами для нефтяников стали август и сентябрь, когда было пройдено 2,8 тыс. м и 2,7 тыс. м соответственно. Показатели «Татнефти» в области эксплуатационного бурения упали в 1,7 раза, до 877 м, ЛУКОЙЛа — на 16,5%, до 2,68 тыс. м, «Сургутнефтегаза» — на 1,1%, до 4,1 тыс. м. «Роснефть» увеличила проходку на 0,6%, до 10,8 тыс. м, «Газпром нефть» — на 5,9%, до 3,4 тыс. м, «Русснефть» и ННК — на 36,2%, до 350 и 728 м соответственно.

Сокращение бурения и количества новых скважин не коррелируется напрямую с показателями добычи нефтекомпаний.

В 2024 году правительство прогнозировало сохранение уровня производства нефти на прошлогоднем уровне в 518–521 млн тонн. Аналогичных параметров в правительстве ожидают и в 2025 году, сообщал вице-премьер Александр Новак.

По оценкам Kasatkin Consulting, в 2024 году проходка останется на уровне 2023 года, а объем ввода скважин сократится на 10%. Незначительное снижение проходки, которое может еще сильнее сократиться по итогам года, на фоне заметного снижения ввода новых скважин — прежде всего факт роста доли горизонтального бурения, поясняет партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин. По его словам, это может говорить о концентрации инвестиций нефтекомпаний на активно осваиваемых месторождениях. Сегодня, указывает аналитик, доля горизонтального бурения в общей проходке приближается к 70%, а по Западной Сибири превышает 80%, но все равно остается ниже, чем в США (более 90%).

Основными причинами отрицательной динамики ввода новых скважин господин Касаткин называет рост их себестоимости на фоне инфляции.

«Бурить на существующей скважине и в особенности развивать "кусты" менее затратно, чем строить новую с учетом роста цен на цемент, металл и зарплаты бригад»,— отмечает он. Ранее сокращение бурения на 2% и уменьшение количества введения новых скважин в 2024 году на 10–12% прогнозировали в ТМК. В компании называли это одной из причин сокращение спроса на стальные трубы на 9,1%. По данным ТМК, доля горизонтального бурения по итогам девяти месяцев выросла до 65% против 62% годом ранее.

Также факторами влияния на показатели бурения и ввода скважин стали снижение цен на нефть и добровольные ограничения по добыче в рамках ОПЕК+, считает Дмитрий Касаткин. В начале декабря участники ОПЕК+ на очередной министерской встрече решили отложить запланированное ранее увеличение добычи нефти на фоне низкого зимнего сезона и возможного роста производства в США. В итоге квоты добычи в 39,42 млн баррелей в сутки, которые должны были действовать до конца 2025 года, продлены на весь 2026 год. Также на несколько месяцев сдвинуты добровольные обязательства восьми стран, включая Россию (см. “Ъ” от 5 декабря 2024 года). Источники “Ъ” в отрасли не видят значимых драйверов для роста показателей бурения и ввода скважин и в 2025 году.

Ольга Мордюшенко, Татьяна Дятел