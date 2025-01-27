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Владимир Путин: в России стало меньше бедных

Президент Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым отметил снижение уровня бедности в России. По его словам, показатель находится на удовлетворительном уровне.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

«Снизилось в целом по стране. Такой показатель в принципе удовлетворительный вполне. Но и то, что в Питере произошло,— это хорошо»,— сказал Владимир Путин (цитата по «РИА Новости»).

Александр Беглов, в свою очередь, рассказал, что в 2024 году в бюджет Санкт-Петербурга поступило 1,34 трлн руб. налогов. Налоговые отчисления в бюджетную систему России составили 3,4 трлн руб. Он добавил, что объем инвестиций увеличился до 1,2 трлн руб.

По данным Росстата, которые были опубликованы в декабре 2024 года, уровень бедности в стране составляет 8% (11,5 млн человек). Граница бедности устанавливается на уровне прожиточного минимума на основе потребительской корзины — 15,6 тыс. руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Депрессию подлечат единой субсидией».

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