8 процентов от числа жителей России составил по итогам третьего квартала 2024 года уровень бедности в стране, сообщил Росстат. Годом ранее показатель был равен 9,4%. «Граница бедности» устанавливается на уровне прожиточного минимума на основе потребительской корзины. В третьем квартале значение показателя было равно 15 679 руб. В абсолютном значении число проживающих за чертой бедности россиян в третьем квартале относительно такого же периода 2023-го снизилось до 11,8 млн с 13,8 млн человек. Уровень бедности в РФ по итогам 2023 года составлял 8,5% (исторический минимум) после 9% в 2022 году.