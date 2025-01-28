Телеком оборудовался ценами

Ряд российских производителей телеком-оборудования с нового года повышает цены на свою продукцию. Они связывают это с ростом цен на комплектующие на 15%, усложнением цепочек поставок компонентов, ростом ключевой ставки и колебаниями курсов валют. Тем не менее участники рынка считают, что дальнейшего повышения цен выше уровня инфляции в этом году не стоит ожидать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ряд игроков отечественного рынка телеком-оборудования с января повысил цены на 10–30%. Так, компания «Элтекс» отправила 22 января письмо заказчикам, в котором проинформировала, что повышает цены с 21 января на 20% из-за продолжающегося роста цен на необходимые для производства комплектующие и в связи с «усложнением логистических цепочек». Первым на письмо обратил внимание Telegram-канал «Импортозамещение в IT».

Другие опрошенные “Ъ” вендоры оборудования также сообщили о повышении цен на свою продукцию. В РДП.ру (производит системы фильтрации трафика, маршрутизаторы и т. д.) рассказали “Ъ”, что рост стоимости продукции составил в среднем 30%. «Мы были вынуждены пойти на данный шаг ввиду роста стоимости аппаратных платформ и комплектующих, которые используются в продуктах, и перехода на отечественные аналоги зарубежных производителей. Необходимо было компенсировать накопленный эффект ценового разрыва за последние три года»,— объясняет коммерческий директор компании Алексей Бахтин.

Гендиректор производителя сетевого оборудования «Вектор Технологии» Сергей Гусаков рассказал “Ъ”, что с нового года они подняли цены «в среднем менее чем на 10%» в том числе из-за «инфляции, зарплатных ожиданий сотрудников и изменения курсов валют». Он добавляет, что за прошлый год цены на комплектующие выросли на 10–15% из-за роста курса иностранных валют к рублю. Такую же оценку приводит и господин Бахтин.

В Fplus же говорят, что не планируют повышения цен «в виде добавления фиксированного процента к цене продукта», повышать цены они будут «точечно, если потребуют рыночные условия». Коммерческий директор компании Сергей Трюхан объясняет, что рост стоимости компонентов в прошлом году больше связан с инфляцией и «стоимостью финансирования сделки, которое, благодаря текущим ставкам, стоит больше, чем в прошлом году». Другим фактором роста стоимости оборудования в компании называют сложности с доступностью «некоторых компонентов в силу санкционных ограничений».

Ранее отечественные производители электроники попросили ввести льготную ставку на закупки российской электроники бизнесом для стимулирования рынка (см. “Ъ” от 26 ноября 2024 года).

При этом Сергей Трюхан не ожидает резкого скачка цен на телеком-оборудование в этом году: «Скорее "сегодня со склада" превратится в "завтра и под заказ"». С ним согласен и господин Гусаков, который говорит, что в 2025 году дальнейшего повышения цен выше уровня инфляции «не стоит ждать». «Любой производитель ограничен покупательной способностью на рынке, на котором он работает. Мы пытаемся добавить более бюджетные линейки оборудования, не теряя в функциональности»,— добавляет он.

«Производство оборудования определяется спросом, который сейчас растет»,— говорит президент Zelax Сергей Сухман. По его словам, еще одним фактором, который влияет на производителей оборудования, становятся возросшие издержки на поддержку или отказ сотрудничать со стороны иностранных вендоров комплектующих.

В условиях высокой ставки, колебаний курса валют и инфляции отечественным производителям остается только наращивать долю за счет выхода на другие рынки, считает независимый телеком-аналитик Алексей Слукин: «Игрокам нужна экономия от масштаба, а спрос на российском рынке ограничен. Мелкосерийное производство заведомо дороже в себестоимости».

В «Аквариусе», «Булате» отказались от комментариев, в Т8, «Протее» не ответили на запрос “Ъ”.

Алексей Жабин