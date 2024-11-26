Электронике вычисляют ставку

Представители отрасли вычислительной техники попросили Фонд развития промышленности ввести льготную ставку на займы для закупки российской электроники бизнесом. Участники рынка поддерживают инициативу, однако отмечают, что аналогичная льготная ставка в размере 3% уже существует для отечественного софта, но спросом не пользуется. Эксперты добавляют, что, несмотря на льготные ставки по займам, конечная стоимость оборудования все равно растет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом председателя комитета по ИТ и вычислительной технике общественной организации «Деловая Россия» и по совместительству главы компании «Аквариус» Алексея Калинина от 20 ноября в Фонд развития промышленности (ФРП) с предложением ввести пониженную ставку по займам средств из фонда на закупку российской вычислительной техники для компаний. Собеседник “Ъ”, знакомый с предложением, сообщил, что данную меру могут принять уже в ближайшее время. В ФРП отказались от комментариев, в Минпромторге не ответили “Ъ”.

На сайте ФРП указано, что базовой ставкой для займа компаниям является 5%, а льготная ставка под 3% выдается при банковской гарантии, а также гарантии со стороны ВЭБ.РФ. Также ставка в 3% распространяется на закупку российского программного обеспечения (ПО) и оборудования. В данном случае «российским» может быть любой компьютер, сервер и т. д., не включенный в реестр Минпромторга, «но имеющий российских владельцев», объяснил собеседник “Ъ” на рынке электроники. В начале 2024 года Владимир Путин поручил пополнить Фонд на 300 млрд руб. (см. “Ъ” от 29 февраля).

Помимо обсуждаемой льготной ставки для заказчиков правительство уже выделило средства на льготное финансирование самих производителей оборудования.

Так, на прошлой неделе премьер Михаил Мишустин поручил выделить из резервного фонда 18,5 млрд руб. на программу льготного кредитования производителей оборудования, в том числе на поддержку ставки под 5% действующих кредитов (см. “Ъ” от 22 ноября).

По словам председателя совета директоров «Базальт СПО» Алексея Смирнова, за все время существования услуги по льготному кредиту на покупку отечественного ПО через ФРП к ним в компанию ни разу не обращались, так как софт не приобретают в кредит. «Спрос, в случае принятия льготной ставки по оборудованию, будет зависеть от выделенной фонду от государства суммы, так как на данный момент все средства из бюджета под подобные проекты были реализованы»,— подчеркнул он.

100 миллиардов рублей составляет максимальный размер льготного кредита для производителей российской электроники в 2024 году.

Сейчас в радиоэлектронике запущено много проектов — строительство новых производств и модернизация уже открытых площадок, и зачастую без заемных средств эти проекты реализовать просто невозможно, объясняет директор по взаимодействию с органами власти GS Group Михаил Доброхотов: «Обеспечить реализацию таких проектов возможно только на нерыночных условиях кредитования». По его словам, льготная ставка на закупку отечественного оборудования позволит стимулировать действующие проекты в области вычислительной техники, а также повысит спрос на российское оборудование.

Из-за нынешней ставки рефинансирования (21%) большинство проектов, даже в такой маржинальной сфере как IT-оборудование, находятся на грани выживания, говорит представитель Fplus. «Длинные производственные циклы, которые включают проектирование, закупку компонентов и сборку устройства, не смогут долго существовать при такой стоимости денег, которые после закладываются в стоимость готовой продукции»,— подчеркивает он, добавляя, что заказчик, видя возникающую в таких условиях цену отечественного оборудования, начинает искать «пути обхода требований по локализации».

Представитель Fplus добавляет, что на данный момент российскими производителями не всегда полностью обеспечивается складской запас оборудования, производители стремятся выпускать технику под крупный заказ. Поэтому, добавил он, стоимость готовой продукции будет выше из-за повышенных ключевых ставок.

Тимофей Корнев