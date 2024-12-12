Все идет по платам

В 2028 году сразу несколько российских предприятий начнут серийный выпуск печатных плат 5, 6 и 7 уровня для серверов, компьютеров, смартфонов и т. д. на предприятиях компаний Yadro, «Аквариус» и др. После запуска производства Минпромторг намерен ввести обязательное использование отечественных плат в электронике. Участники рынка считают, что строительство одного такого производства может стоить 20 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Источник “Ъ”, близкий к правительству, рассказал, что в утвержденном правительством плане по развитию электроники и микроэлектроники в РФ до 2030 года есть пункт о запуске серийного производства на предприятиях Yadro, «Аквариуса», «Росатома», «Итэлмы» и др. печатных плат 5, 6 и 7 класса (последние используются для смартфонов) в 2028 году. Собеседник пояснил, что за это мероприятие ответственен Минпромторг.

В Минпромторге подтвердили планы по созданию дополнительных мощностей по производству печатных плат в РФ. «Параллельно ведется работа по опережающей настройке балльной системы, которая будет предусматривать обязательность использования российских печатных плат через год-два после запуска заводов»,— добавил представитель министерства. О вводе обязательного использования печатных плат в электронике производители компонентов просили Минпромторг в конце ноября (см. “Ъ” от 29 ноября). По словам представителя Минпромторга, целью является повышение уровня локализации отечественной электроники: на 7 класс точности должно прийти до 10% общего объема выпускаемых печатных плат после запуска предприятий. Есть ли в этих проектах госбюджет, в Минпромторге не пояснили.

Как объяснил “Ъ” руководитель направления мобильных устройств производителя электроники Fplus Дмитрий Логвинов, печатные платы 7 класса точности на сегодняшний момент являются самым высоким классом для компактной электроники. По его оценке, такие печатные платы будут интересны производителям серверов и другой вычислительной техники. «Использование их в производстве смартфонов можно рассматривать как способ дозагрузить мощности»,— подчеркнул он, добавляя, что сейчас отечественные производители используют китайские печатные платы 7 класса. Текущий объем потребления печатных плат составляет около 420 млн дм? в год, и без поддержки государства российские предприятия никогда не смогут его обеспечить, говорит вице-президент GS Group по развитию производства Федор Боярков.

«Совместно с GS Group и "Росатомом" мы планируем создание завода по производству плат в Московской области»,— говорит первый вице-президент «Аквариуса» Дмитрий Титов. О планах компаний по созданию совместного предприятия “Ъ” писал в начале лета (см. “Ъ” от 5 июня). Позже CNews сообщал, что инвестиции со стороны «Аквариуса» в это производство составят 2 млрд руб. «Такие платы используются производителями портативной электроники, от простых смартфонов до медизделий»,— подчеркивает господин Титов. Но в масштабах страны для обеспечения рынка отечественными печатными платами потребуются «миллиарды рублей» средств инвесторов и «десятки миллиардов» долгосрочных кредитов, подкрепленных субсидиями, а также спрос со стороны заказчиков через форвардные контракты.

Производство печатных плат 5, 6 и 7 класса можно оценить в 15–20 млрд руб. при условии использования иностранных химии, материалов и станков для производства, рассказал “Ъ” собеседник в отрасли. «При полном импортозамещении (инвестиции в производство станков, химии т д) на одно предприятие может уйти несколько триллионов рублей»,— говорит он.

В компании Yadro сообщили, что производственный комплекс «Ядро Фаб Дубна», на котором производятся в том числе печатные платы 7 класса, был запущен в апреле 2023 года, инвестиции составили 14 млрд руб. В сентябре 2022 года предприятие попало под санкции США (см. “Ъ” от 15 сентября 2022 года). По словам представителя организации, печатные платы, произведенные там, используются только в продукции Yadro. В «Итэлме» не ответили “Ъ”, в «Росатоме» отказались от комментариев.

Собеседник “Ъ” среди разработчиков отмечает, что все запускаемые проекты рассчитаны только на электронику их владельцев. «Так, ни одно производство не сможет конкурировать с китайскими изделиями из-за тиражируемости компонентов»,— говорит он, добавляя, что запрет импорта печатных плат снизит конкурентоспособность реестрового оборудования.

Тимофей Корнев