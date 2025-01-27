Пожары в общепите начались с шантажа

В Краснодаре следователи СКР возбудили уголовное дело по факту поджогов ресторанов «МясоLove», «Гусь» и «Бумбараш» вечером 25 января. Поджоги квалифицируются как покушение на убийство общеопасным способом и уничтожение чужого имущества. Поджигатель, задержанный с поличным, утверждает, что его направляли спецслужбы Украины. Как стало известно «Ъ», за несколько дней до пожаров руководству заведений общепита приходили письма с угрозами и требованием денег.

Вход в ресторан «МясоLove» в Краснодаре

Фото: @myasolove

Поджоги в трех краснодарских ресторанах, случившиеся поздно вечером 25 января, следствие квалифицирует как покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом (п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также как уничтожение чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), сообщает следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

Следствие настаивает на избрании для 19-летнего задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в ведомстве. От действий поджигателя пострадали рестораны «МясоLove», «Гусь» и Бумбараш», первый из них закрылся на ремонт, два других продолжают работу.

По данным источников «Ъ», незадолго до пожаров руководство заведений общепита получало письма с угрозами и требованием денег.

Управляющая рестораном «МясоLove» Людмила Руненко рассказала «Ъ», что неизвестные присылали ей на электронную почту сообщения с угрозами. Шантажисты требовали связаться с ними, угрожая в случае отказа создать проблемы с безопасностью ресторана. «Мы решили, что это чья-то глупая шутка и не стали отвечать»,— пояснила управляющая.

Однако, как оказалось, злоумышленники готовились действовать, о чем предупредил анонимный пользователь интернета, разместивший в краснодарских пабликах видеообращение. «Я приступаю к выполнению поставленной задачи по коммерческим предприятиям, которые не отреагировали на сигнал безопасности и отнеслись к этому пренебрежительно. Повторный визит будет обеспечен в случае невыполнения поставленных требований. Нас много, мы повсюду, мы идем до конца»,— заявляет неизвестный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По подозрению в поджогах ресторанов «МясоLove», «Гусь» и «Бумбараш» задержан 19-летний молодой человек

Фото: кадр видео @mvd_23 По подозрению в поджогах ресторанов «МясоLove», «Гусь» и «Бумбараш» задержан 19-летний молодой человек

Фото: кадр видео @mvd_23

В субботу, 25 января, в ресторан «МясоLove» вошел молодой человек с рюкзаком и в медицинском респираторе, сел за столик и взял меню. В зале на первом этаже ресторана находятся три столика, поэтому очевидцами дальнейших событий стали всего несколько человек. В тот момент, когда все сотрудники ресторана вышли из помещения, молодой человек достал из рюкзака емкость, плеснул на диван жидкость и поджег ее, после чего выскочил из зала.

«Сотрудники ресторана, услышав крики гостей, прибежали в зал и начали сбивать пламя из огнетушителей, но горючая жидкость оказалась очень устойчивой, пламя продолжало распространятся по залу, дым пошел на второй этаж, где находилось больше количество гостей»,— рассказала Людмила Руненко.

Прибывшим пожарным потребовалось около получаса, чтобы потушить огонь. По словам управляющей, посетители ресторана вышли через запасной вход, никто не пострадал. Ущерб помещению еще не подсчитан, но уже сейчас ясно, что ремонт обойдется не в один миллион рублей, рассказала она «Ъ».

Вскоре после пожара в «МясоLove» поджоги произошли еще в двух ресторанах — «Гусь» и «Бумбараш», там персоналу удалось справится с огнем до приезда пожарных.

В ресторане «Бумбараш», где был совершен последний поджог, сотрудникам удалось задержать и передать полиции злоумышленника, им оказался 19-летний житель Динского района Кубани. Молодой человек сначала признался в том, что его якобы запугивали неизвестные, взломавшие его аккаунт в социальной сети. Затем он сообщил, что его действиями руководил «специалист с Украины», обещавший за совершение трех поджогов 35 тыс. руб.

В правоохранительных органах не уточняют, является ли задержанный тем лицом, которое высказывало угрозы в видеообращении, но голос поджигателя в видеосюжете МВД похож на голос шантажиста.

Анна Перова, Краснодар