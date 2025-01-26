Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В центре Краснодара почти одновременно загорелись три ресторана

Три ресторана в центре Краснодара загорелись вечером 25 января, сообщил муниципальный центр управления городом. Все возгорания потушены. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

В 22:27 поступила информация о пожаре в ресторане МясоLove на Красной улице, 109. Эвакуированы 28 человек. Пожарные потушили возгорание в 22:53. Очевидцы рассказали порталу 93.ru, что в ресторан вошел мужчина — он бросил рюкзак, который почти сразу загорелся. Центр управления городом причину пожара не называл.

В 22:51 стало известно о пожаре в ресторане на Северной улице, 279. Предположительно, речь идет о заведении «Гусь». Эвакуированы 37 человек. Огонь устранили до прибытия пожарных.

Третий пожар произошел в 23:36 в еще одном ресторане на улице Красная. 93.ru предполагает, что речь идет о ресторане «Бурбамаш». Пожар на площади 5 кв. м потушили до приезда сотрудников МЧС. Из заведения эвакуировали 15 человек.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...