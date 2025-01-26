В центре Краснодара почти одновременно загорелись три ресторана

Три ресторана в центре Краснодара загорелись вечером 25 января, сообщил муниципальный центр управления городом. Все возгорания потушены. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

В 22:27 поступила информация о пожаре в ресторане МясоLove на Красной улице, 109. Эвакуированы 28 человек. Пожарные потушили возгорание в 22:53. Очевидцы рассказали порталу 93.ru, что в ресторан вошел мужчина — он бросил рюкзак, который почти сразу загорелся. Центр управления городом причину пожара не называл.

В 22:51 стало известно о пожаре в ресторане на Северной улице, 279. Предположительно, речь идет о заведении «Гусь». Эвакуированы 37 человек. Огонь устранили до прибытия пожарных.

Третий пожар произошел в 23:36 в еще одном ресторане на улице Красная. 93.ru предполагает, что речь идет о ресторане «Бурбамаш». Пожар на площади 5 кв. м потушили до приезда сотрудников МЧС. Из заведения эвакуировали 15 человек.