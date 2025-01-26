Три поджога в час

В течение часа вечером в субботу в Краснодаре загорелись рестораны «МясоLove», «Гусь» и «Бумбараш». Первое возгорание было потушено пожарными в течение 30 минут. В остальных случаях очаги пожара оказались небольшими, сотрудники ресторанов справились с огнем самостоятельно до приезда расчетов МЧС. Поджигателем оказался 19-летний местный житель, который объяснил, что совершил поджоги по указанию неизвестного с Украины, обещавшего ему 35 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Краснодаре задержан 19-летний житель Динского района Кубани, который проверяется на причастность к поджогу трех заведений общественного питания, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарском краю.

Все поджоги были совершены чуть более чем за час поздно вечером 25 января. От действий поджигателя пострадали заведения «МясоLove», «Гусь» и «Бумбараш», расположенные недалеко друг от друга в центре Краснодара. Первый сигнал о пожаре в ресторане поступил в экстренные службы в 22:26 из заведения «МясоLove», расположенного на первом этаже здания, смежного с гостиничным комплексом Crowne Plaza.

В социальных сетях сообщают, что поджигатель был в маске, он вошел в зал ресторана и бросил на пол рюкзак, после чего вспыхнуло пламя.

Судя по кадрам видеосъемки, выложенным в местных пабликах очевидцами, прибывшим на место пожарным пришлось разбивать панорамные стекла на фасаде ресторана. По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, площадь возгорания в зале ресторана «МясоLove» составила 60 кв. м, из здания были эвакуированы 50 человек. Горение было ликвидировано в 22:48, к тушению огня привлекались 28 пожарных и шесть единиц техники.

Ресторан «Гусь», расположенный в двух кварталах от «МясоLove», загорелся в 22:51. Пожарные выехали на место, но в 22:57 пожар уже был потушен сотрудниками ресторана, площадь возгорания составила 1 кв. м. Из заведения общепита были эвакуированы 37 посетителей и сотрудников. Пожар в ресторане «Бумбараш» вспыхнул в 23:36, возгорание площадью около 5 кв. м сотрудники успели потушить до приезда пожарных, эвакуированы 15 человек. Предполагаемого поджигателя задержали работники ресторана «Бумбараш» сразу после поджога. Злоумышленник пояснил прибывшим на место сотрудникам полиции, что он якобы совершал поджоги по указанию неизвестных лиц, в частности некоего «специалиста с Украины». По словам задержанного, за совершение поджога ему пообещали 35 тыс. руб. Злоумышленник также объяснял, что его аккаунт в социальной сети был взломан, шантажисты запугивали его тем, что могут использовать его персональные данные для совершения противоправных действий.

В ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что собранные полицейскими материалы о пожарах в краснодарских заведениях общепита переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Анна Перова, Краснодар