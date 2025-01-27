Посредник по средней дальности

Вновь избранный президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие, при котором он был бы готов попросить власти РФ не размещать на территории его страны новейшие российские баллистические ракеты средней дальности «Орешник». Для этого США, по его словам, должны отказаться от планов размещения своих ракет средней дальности в Европе. Готов ли будет Вашингтон на такой размен, неясно: свою позицию по поводу договоренностей в сфере контроля над вооружениями новая американская администрация еще не обнародовала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко на пресс-конференции по случаю президентских выборов

Фото: Pavel Bednyakov / AP Александр Лукашенко на пресс-конференции по случаю президентских выборов

Фото: Pavel Bednyakov / AP

Условия отказа от размещения «Орешника» Александр Лукашенко изложил в ходе пресс-конференции по случаю президентских выборов: «Почему дислоцируем "Орешник" в Беларуси? В ответ на желание и возможность размещения ракет средней дальности американцами в Европе. Поэтому если они откажутся от этого, тогда я старшему брату (России.— “Ъ”) скажу: "Давай повременим". Неважно, будет он (комплекс.— “Ъ”) в Смоленске или в Орше. Для нас неважно. А нам важно, чтобы американские ракеты средней дальности не попали на территорию Европы, потому что они могут быть оснащены и ядерным компонентом».

Как долго будет открыто это окно переговорных возможностей с США, Александр Лукашенко не уточнил. Его заявления на этот счет несколько противоречивы: с одной стороны, он сказал, что, «Орешник» может быть завезен на территорию Белоруссии «буквально со дня на день», но в то же время отметил, что это «не горит».

В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что новейшие российские баллистические ракеты средней дальности «Орешник» могут быть развернуты на территории Белоруссии «во второй половине (2025-го.— “Ъ”) года».

Российские власти столь конкретно о возможности увязки планов размещения комплексов «Орешник» на территории Белоруссии с планами размещения американских ракет средней дальности на территории Германии публично не высказывались. В конце года “Ъ” спросил у заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова, допускают ли в Москве идею такого размена. Он не сказал «нет», но высказался крайне осторожно: «Мы выступаем за комплексный подход к урегулированию проблемных вопросов и озабоченностей, накопившихся в стратегической сфере. Если в ходе такого — сугубо теоретического на данном этапе — многопланового диалога когда-нибудь в будущем стороны (РФ и США.— “Ъ”) выйдут на взаимоприемлемое решение, то это, конечно же, станет позитивным развитием событий. Но такой диалог не состоится, если американцы не пересмотрят свой нынешний глубоко враждебный курс (по отношению к России.— “Ъ”). Параметры и тем более какие-то размены — это вообще не предмет, даже не предмет для размышлений на сегодня».

«Орешник» — новейшая российская ракетная система средней дальности. К ее разработке Россия приступила в рамках работ по ответным мерам на выход США в 2019 году из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Ее первое испытание в боевых условиях — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении — состоялось 21 ноября 2024 года. Удар был нанесен по украинскому оборонному предприятию «Южмаш». Пока действовал ДРСМД (с 1988 по 2019 год), России и США было запрещено производить, испытывать и развертывать подобные наземные комплексы (дальностью стрельбы от 500 до 5500 км). После развала договора США первыми вернулись к наработкам в этой сфере, создав несколько разных комплексов средней дальности для различных видов войск, и приступив к их испытаниям, в том числе за пределами страны. Так, в ходе учений они развернули свои новые ракетные комплексы средней дальности Typhon на Филиппинах и не исключают их размещения на территории других стран региона. Кроме того, США уже дважды в ходе учений завозили схожий ракетный комплекс Mk70 на датский остров Борнхольм. А с 2026 года США планируют размещать наземные ракеты средней и меньшей дальности (SM-6, Tomahawk и Dark Eagle) на территории Германии.

Власти же РФ после развала ДРСМД заявили о готовности придерживаться добровольного моратория на развертывание ранее запрещенных комплексов до тех пор, пока США не разместят свои системы где-либо. В конце декабря глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью агентству «РИА Новости» сказал, что на сегодняшний день мораторий России на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности «остается в силе», но дал понять, что Москва готовится отказаться от него. «На сегодня очевидно, что наш мораторий на размещение РСМД уже практически нежизнеспособен и от него придется отказываться»,— отметил министр. Ранее власти РФ неоднократно призывали США взять на себя такие же обязательства и предлагали договориться о мерах их верификации, но Вашингтон не проявлял интереса.

Смогут ли Россия и США договориться о каких-то ограничениях в этой сфере сейчас, пока не ясно. Напомним, что из ДРСМД американцы вышли при первом президентстве Дональда Трампа, советников которого помимо якобы имевших место нарушений этого договора Россией (что в Москве отрицали) весьма беспокоил ничем не ограниченный арсенал ракет средней и меньшей дальности Китая. Вернувшись в Белый дом, Дональд Трамп дал понять, что хотел бы обсудить тематику контроля над вооружениями с Россией и Китаем, но выделил только ядерное оружие, в то время как в случае с ракетами средней и меньшей дальности наземного базирования Москва настаивает на охвате мораторием и ракет в обычном оснащении. На эту тему представители новой американской администрации публично еще не высказывались.

Елена Черненко