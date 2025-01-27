Главнокомандующий белорусским фронтом

В Белоруссии подвели предварительные итоги президентских выборов, по итогам которых действующий глава государства Александр Лукашенко был переизбран на седьмой срок, добившись более убедительной победы, чем на предыдущих выборах 2020 года. По мнению организаторов, выборы показали высокую консолидацию общества, поддержавшего сценарий укрепления социальной и политической стабильности в стране. Вопреки ожиданиям провокаций и попыток срыва голосования, выборы 2025 года стали самыми спокойным в истории независимого белорусского государства

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-конференция Центральной избирательной комиссии Белоруссии по итогам выборов президента

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Пресс-конференция Центральной избирательной комиссии Белоруссии по итогам выборов президента

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Предварительные итоги президентских выборов в Белоруссии, завершившихся 26 января, подвел в понедельник на пресс-конференции в Минске председатель ЦИКа Игорь Карпенко, подтвердивший переизбрание главы государства на седьмой срок.

«Александр Лукашенко получил 5 136 293 голоса, что составило 86,82% избирателей»,— заявил глава Центризбиркома Игорь Карпенко.

По его словам, в выборах приняли участие 85,6% избирателей. Четыре других кандидата, которые лишь формально считались соперниками главы государства, все вместе набрали менее 5% голосов: Олег Гайдукевич — 2,02%, Анна Канопацкая — 1,86%, Сергей Сыранков — 3,21%, Александр Хижняк — 1,74%. Еще 3,6% избирателей проголосовали против всех.

Итоги голосования показали, что власть Александра Лукашенко, который впервые возглавил страну вскоре после провозглашения независимого белорусского государства, с годами становится все прочнее.

На первых выборах 1994 года он получил 80,3% голосов. Практически столько же граждан — 80,1% — проголосовало за него на предыдущих выборах в 2020 году.

В ходе своей пресс-конференции глава ЦИК Белоруссии уделил особое внимание попыткам сорвать выборы путем массового выноса бюллетеней, которого так и не произошло. По его словам, по всей стране было вынесено лишь около 600 бюллетеней и в целом граждане проигнорировали звучавшие на Западе призывы уносить бюллетени с собой.

«За границей очень активно муссировали тему — выносить бюллетени массово, деньги получали под это дело от спонсоров своих и так далее. И в итоге даже не смогли по одному бюллетеню с каждого участка вынести, вот так они работают»,— рассказал об очередном фиаско противников Александра Лукашенко, пытавшихся бороться с ним из-за рубежа, Александр Карпенко.

Самой же скандальной акцией оппозиции стал незаконный сбор и распространение в интернете персональных данных более чем 10 тыс. членов избирательных комиссий и наблюдателей на президентских выборах нынешнего года, по факту чего Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело.

Инициаторов кампании по публикации личных данных членов избиркомов глава ЦИКа назвал «белорусскими полицаями», проведя аналогию с Великой Отечественной войной и напомнив, что «само слово “полицаи” — нарицательное для белорусов».

По его словам, членам избиркомов от «белполицаев» поступили угрозы в попытках оказать на них психологическое давление.

В свою очередь, глава МВД Белоруссии Иван Кубраков назвал прошедшие выборы самыми спокойными в истории страны, несмотря на происки внешних врагов. «Хочу поблагодарить соотечественников за правопослушное поведение. Несмотря на то, что из-за границы пытаются исказить ситуацию, таких спокойных выборов, избирательных кампаний у нас еще не было. Об этом свидетельствуют цифры и, главное,— отмечают люди»,— заявил он.

Сам же Александр Лукашенко, подводя в понедельник итоги выборов на встрече с генеральным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым, дал понять, что для него это было еще одно сражение в его долгой политической карьере, которое он также выиграл.

«Спасибо, что вы с коллегами своими приехали, поработали. Для нас ваша оценка и заключение важны, поскольку вы всегда являетесь нашими искренними друзьями»,— заявил, обращаясь к Сергею Лебедеву, президент Белоруссии.

«На этих выборах мы стремились сделать все ну так демократично, чтобы даже самый последний враг не прицепился к нам. Мы очень старались»,— добавил господин Лукашенко.

Самое первое поздравление с победой на выборах Александру Лукашенко пришло из далекой Венесуэлы, также вынужденной отстаивать свободу и демократию в условиях внешнего давления, попыток раскачать ситуацию внутри страны путем поддержки оппозиции и западных санкций.

«Боливарианская Республика Венесуэла поздравляет народ и правительство Белоруссии с массовым участием граждан в президентских выборах, на которых зафиксирован выдающийся уровень участия в 85,70%. Это демократическое мероприятие представляет собой пример приверженности белорусского народа миру, стабильности и своему суверенитету»,— написал в своем Telegram-канале глава МИД Венесуэлы Иван Хиль.

Президент России Владимир Путин в своем поздравлении с победой на выборах, которое он направил Александру Лукашенко в понедельник, призвал продолжать работу по развитию многоплановых двусторонних связей и повышению эффективности Союзного государства.

«За последнее время нам удалось немало сделать для упрочения дружественных связей между Москвой и Минском. И, конечно, мы продолжим тесную совместную работу по дальнейшему развитию многопланового российско-белорусского сотрудничества, повышению эффективности институтов Союзного государства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве»,— заявил Владимир Путин. «Вы всегда желанный и дорогой гость на российской земле. Как условились, жду Вас в скором времени в Москве»,— добавил он, обращаясь к Александру Лукашенко.

В свою очередь, посол Белоруссии в России Александр Рогожник, приехавший в Госдуму на встречу с лидером партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым, поблагодарил политические партии России и президента Путина «за неоценимую поддержку, которую они оказали нашей стране, нашему президенту». «Отдельная благодарность, конечно же, главе государства Владимиру Владимировичу Путину»,— добавил белорусский посол.

В то время как Александр Лукашенко с утра понедельника проводил серию телефонных разговоров, принимая поздравления от лидеров дружественных государств, ложкой европейского дегтя стало заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас и комиссара по вопросам расширения Марты Кос, решительно осудивших белорусские выборы и пригрозивших Минску новыми санкциями.

«Фиктивные выборы в Беларуси не являются ни свободными, ни справедливыми. Народ Беларуси заслуживает настоящего права голоса в вопросе о том, кто управляет его страной»,— говорится в распространенном в понедельник заявлении руководства ЕС.

Как следует из его текста, ЕС продолжит вводить ограничительные меры против властей Белоруссии, «одновременно оказывая финансовую поддержку гражданскому обществу, демократическим силам Беларуси в изгнании, а также культуре Беларуси». «Как только Беларусь встанет на путь демократического перехода, ЕС готов поддержать страну в стабилизации ее экономики и реформировании ее институтов»,— отмечается в заявлении.

Реагируя на новые выпады в адрес Минска, глава ЦИКа Игорь Карпенко посоветовал белорусам «не читать гадости». При этом он счел необходимым дать отпор лично Кае Каллас.

«Напишите: ЦИК Беларуси считает, что она нелегитимная глава дипломатии в Евросоюзе. Мы не наблюдали ее избрания. Напишите, что мы не признаем ее легитимной главой дипломатии ЕС»,— посоветовал журналистам глава ЦИК Белоруссии, прибегнув к откровенному троллингу. Попал под горячую руку оскорбленного главы ЦИКа и литовский президент Гитанас Науседа, также неосмотрительно назвавший белорусские выборы нелегитимными.

«Меня спросили про заявление Науседы. Я ответил — кто такой Науседа? Я, конечно, знаю, но какое отношение он имеет к Белоруссии?» — недоумевал Игорь Карпенко.

Сергей Строкань