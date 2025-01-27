МИД Катара: «Хамас» освободит еще шесть заложников на этой неделе

Палестинское движение «Хамас» освободит трех израильских заложников, в том числе военнослужащую Эрбиль Йехуд, до пятницы, 31 января, заявил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари. По его словам, еще трех заложников движение отпустит в субботу, 1 февраля.

«В рамках продолжающихся усилий, возглавляемых посредниками, между двумя сторонами было достигнуто понимание, что "Хамас" передаст заложницу Эрбиль Йехуд и двух других заложников до следующей пятницы»,— написал представитель внешнеполитического ведомства Катара в соцсети Х. Также Израиль в рамках договоренностей с «Хамасом» позволит жителям сектора Газа вернуться в северную часть анклава, добавил он.

Предполагалось, что Арбель Йехуд освободят 25 января, но вместо нее «Хамас» отпустил четырех девушек-военнослужащих. Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщила, что Израиль не позволит мирным жителям вернуться на север сектора Газа, пока не будет решен вопрос об освобождении госпожи Йехуд.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января. В тот же день «Хамас» освободил троих пленных, а израильские власти начали отвод войск с территории анклава. Второй раунд обмена заложниками и заключенными между Израилем и «Хамасом» прошел накануне, 26 января. «Хамас» освободил четырех заложник, а из израильских тюрем на свободу вышли 200 палестинцев.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Израиль обменял четырех заложниц на 200 заключенных».