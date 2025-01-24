Сборная Бельгии провела смену поколений
Вместо 39-летнего Доменико Тедеско ее возглавил 60-летний Руди Гарсия
Через неделю после прекращения сотрудничества с немцем Доменико Тедеско сборная Бельгии обзавелась новым главным тренером. Им стал 60-летний француз Руди Гарсия. Он хорошо известен по работе с «Лиллем» и «Ромой» в первой половине 2010-х, однако в последние годы в его карьере не было больших свершений. При этом Гарсия никогда не тренировал сборные любого уровня.
О том, что 60-летний французский тренер Руди Гарсия возглавит сборную Бельгии по футболу, в пятницу утром сообщила пресс-служба Королевской бельгийской футбольной ассоциации. Решение о назначении специалиста было принято через неделю после увольнения его предшественника — 39-летнего немца Доменико Тедеско, под руководством которого бельгийская команда не показала желаемых результатов на прошедшем летом чемпионате Европы, а также провалила сезон Лиги наций.
Таким образом, в кадровой политике KBVB наметились изменения. На этот раз организация сделала выбор в пользу возрастного и довольно опытного тренера. Для сравнения, Тедеско на ключевую футбольную должность в стране приходил в 37 лет, а возглавлявший сборную ранее Роберто Мартинес — в 43.
Несмотря на то, что Гарсия тренирует уже больше четверти века, в сборных он никогда не работал. Клубов первого эшелона в его резюме тоже нет.
Тем не менее когда-то Гарсия был востребован среди команд классом чуть-чуть пониже. Пик карьеры француза пришелся на первую половину прошлого десятилетия. Сначала он привел французский «Лилль» к «золотому дублю» (взял чемпионат и кубок страны в сезоне-2010/11), затем — дважды финишировал вторым с итальянской «Ромой», что в период гегемонии «Ювентуса» считалось прекрасным результатом.
Яркие вспышки у команд Гарсии случались и во второй половине 2010-х. В 2018 году «Марсель» доходил до финала Лиги Европы (в решающем матче он был разгромлен мадридским «Атлетико» — 0:3). В 2019-м «Лион» добирался до полуфинала Лиги чемпионов, по пути высадив из престижнейшего еврокубка «Ювентус» и «Манчестер Сити» — явных претендентов на трофеи.
Правда, с тех пор больших успехов у Гарсии не было. На момент приглашения в сборную Бельгии француз 14 месяцев оставался безработным.
Его последним клубом был «Наполи», который он принял летом 2023 года после ухода Лучано Спалетти в статусе чемпиона Италии, не растерявшего к тому же ключевых игроков. Однако удержать планку, установленную предшественником, Гарсии не удалось. Перед этим специалист работал в саудовском «Ан-Насре», где также не продержался в должности и полного сезона. Испанская газета Marca тогда сообщала, что он покинул пост из-за конфликта с Криштиану Роналду.
Дебютировать в качестве главного тренера сборной Бельгии Руди Гарсия сможет весной: на конец марта у команды запланированы стыковые матчи за право остаться в высшем дивизионе Лиги наций. В соперниках — сборная Украины, которую бельгийцы не смогли обыграть при Тедеско (на групповом этапе Евро-2024 команды сыграли вничью — 0:0). Вероятнее всего, в этих матчах для игры за сборную снова будут доступны ее ведущие футболисты, которые в последнее время от выступления за страну отказывались. Главный из таких — вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа — рассорился с прежним наставником и не приезжал в расположение национальной команды почти полтора года. О желании видеть Куртуа в составе Гарсия заявил днем на пресс-конференции: «было бы здорово иметь в воротах лучшего вратаря в мире».
А уже в марте начнется квалификация чемпионата мира 2026 года — турнира, по которому Гарсию, скорее всего, и будут судить. На него бельгийцы должны выйти без особых трудностей: в соперниках по отборочной группе команды Уэльса, Северной Македонии, Казахстана и Лихтенштейна.