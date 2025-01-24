Сборная Бельгии провела смену поколений

Через неделю после прекращения сотрудничества с немцем Доменико Тедеско сборная Бельгии обзавелась новым главным тренером. Им стал 60-летний француз Руди Гарсия. Он хорошо известен по работе с «Лиллем» и «Ромой» в первой половине 2010-х, однако в последние годы в его карьере не было больших свершений. При этом Гарсия никогда не тренировал сборные любого уровня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Новый тренер сборной Бельгии Руди Гарсия (слева) и спортивный директор Винсент Маннарт после подписания контракта Фото: Virginia Mayo / AP Бывший тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско на матче 1/8 финала Евро-2024 против Франции Фото: Frank Augstein / AP Следующая фотография 1 / 2 Новый тренер сборной Бельгии Руди Гарсия (слева) и спортивный директор Винсент Маннарт после подписания контракта Фото: Virginia Mayo / AP Бывший тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско на матче 1/8 финала Евро-2024 против Франции Фото: Frank Augstein / AP

О том, что 60-летний французский тренер Руди Гарсия возглавит сборную Бельгии по футболу, в пятницу утром сообщила пресс-служба Королевской бельгийской футбольной ассоциации. Решение о назначении специалиста было принято через неделю после увольнения его предшественника — 39-летнего немца Доменико Тедеско, под руководством которого бельгийская команда не показала желаемых результатов на прошедшем летом чемпионате Европы, а также провалила сезон Лиги наций.

Таким образом, в кадровой политике KBVB наметились изменения. На этот раз организация сделала выбор в пользу возрастного и довольно опытного тренера. Для сравнения, Тедеско на ключевую футбольную должность в стране приходил в 37 лет, а возглавлявший сборную ранее Роберто Мартинес — в 43.

Несмотря на то, что Гарсия тренирует уже больше четверти века, в сборных он никогда не работал. Клубов первого эшелона в его резюме тоже нет.

Тем не менее когда-то Гарсия был востребован среди команд классом чуть-чуть пониже. Пик карьеры француза пришелся на первую половину прошлого десятилетия. Сначала он привел французский «Лилль» к «золотому дублю» (взял чемпионат и кубок страны в сезоне-2010/11), затем — дважды финишировал вторым с итальянской «Ромой», что в период гегемонии «Ювентуса» считалось прекрасным результатом.

Яркие вспышки у команд Гарсии случались и во второй половине 2010-х. В 2018 году «Марсель» доходил до финала Лиги Европы (в решающем матче он был разгромлен мадридским «Атлетико» — 0:3). В 2019-м «Лион» добирался до полуфинала Лиги чемпионов, по пути высадив из престижнейшего еврокубка «Ювентус» и «Манчестер Сити» — явных претендентов на трофеи.

Правда, с тех пор больших успехов у Гарсии не было. На момент приглашения в сборную Бельгии француз 14 месяцев оставался безработным.

Его последним клубом был «Наполи», который он принял летом 2023 года после ухода Лучано Спалетти в статусе чемпиона Италии, не растерявшего к тому же ключевых игроков. Однако удержать планку, установленную предшественником, Гарсии не удалось. Перед этим специалист работал в саудовском «Ан-Насре», где также не продержался в должности и полного сезона. Испанская газета Marca тогда сообщала, что он покинул пост из-за конфликта с Криштиану Роналду.

Дебютировать в качестве главного тренера сборной Бельгии Руди Гарсия сможет весной: на конец марта у команды запланированы стыковые матчи за право остаться в высшем дивизионе Лиги наций. В соперниках — сборная Украины, которую бельгийцы не смогли обыграть при Тедеско (на групповом этапе Евро-2024 команды сыграли вничью — 0:0). Вероятнее всего, в этих матчах для игры за сборную снова будут доступны ее ведущие футболисты, которые в последнее время от выступления за страну отказывались. Главный из таких — вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа — рассорился с прежним наставником и не приезжал в расположение национальной команды почти полтора года. О желании видеть Куртуа в составе Гарсия заявил днем на пресс-конференции: «было бы здорово иметь в воротах лучшего вратаря в мире».

А уже в марте начнется квалификация чемпионата мира 2026 года — турнира, по которому Гарсию, скорее всего, и будут судить. На него бельгийцы должны выйти без особых трудностей: в соперниках по отборочной группе команды Уэльса, Северной Македонии, Казахстана и Лихтенштейна.

Роман Левищев