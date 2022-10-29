Русская весна «Ференцвароша»

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов добавил в свой тренерский послужной список довольно любопытное достижение. Под его началом «Ференцварош», флагман венгерского футбола, впервые почти за полвека смог выйти в решающую — весеннюю — часть еврокубков. Участие в play-off Лиги Европы он обеспечил себе в пятом, предпоследнем туре группового этапа, сыграв дома вничью с «Монако».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова впервые за последние 47 лет вышел в play-off еврокубка

Фото: NICOLAS TUCAT / AFP «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова впервые за последние 47 лет вышел в play-off еврокубка

Фото: NICOLAS TUCAT / AFP

В пятом туре группового этапа Лиги Европы состоялся новый раунд самого, видимо, «российского» противостояния в нынешнем еврокубковом сезоне, оставшемся из-за санкций без отечественных клубов. В нем в Будапеште встречались местный «Ференцварош», который тренирует Станислав Черчесов, и «Монако», за который выступает ведущий полузащитник сборной России Александр Головин. Матч завершился вничью — 1:1, которая для венгерской команды была сродни победе. Благодаря ей «Ференцварош» сохранил лидерство в группе H и обеспечил себе участие в play-off второго по статусу еврокубка. За другую путевку будут бороться отстающий от него на три очка «Монако», а также находящиеся в балле позади французского клуба турецкий «Трабзонспор» и сербская «Црвена Звезда».

Это событие — заметная отсечка в довольно странной тренерской биографии Станислава Черчесова. В ней было сразу несколько российских клубов. Но ни с одним из них — ни со «Спартаком», ни с «Тереком», позже сменившим название на «Ахмат», ни с «Амкаром», ни с «Динамо» — громких успехов Черчесов не добился. Зато он добивался их, выбираясь за периметр Российской премьер-лиги (РПЛ).

На родине Станислава Черчесова, разумеется, помнят прежде всего благодаря чемпионату мира 2018 года. Выступавшая дома российская сборная котировалась не слишком высоко, но сумела совершить грандиозный по своим меркам прорыв, попав в четвертьфинал первенства после выигрыша в стартовом раунде play-off у безусловного гранда — испанской команды.

А на клубном уровне лучше всего Станислав Черчесов проявил себя как тренер отчего-то за границей. Тренерский путь он начинал в Австрии в середине нулевых, и под руководством молодого в то время специалиста только что вернувшийся в элиту «Ваккер-Тироль» сумел с ходу запрыгнуть на шестое место в чемпионате.

Назначение в сборную России Станислав Черчесов получил после короткого, но продуктивного периода работы в Польше. Варшавскую «Легию» он возглавил в 2015 году и выиграл с ней золото национального чемпионата и Кубок страны, превратившись в чрезвычайно популярную у болельщиков клуба фигуру. Перед стартом сезона следующего Черчесов, правда, его покинул, но в основе отставки лежали не спортивные причины, а конфликт тренера с клубным менеджментом, который не хотел усиливать состав перед квалификацией к Лиге чемпионов.

«Ференцварош» Станиславу Черчесову, уволенному из сборной России после провала на чемпионате Европы летом 2021 года, доверили в середине прошлого сезона, перед новогодними праздниками. Вторую его половину испытывавший до этого проблемы клуб провел отлично, выиграв и чемпионат, и Кубок Венгрии, а потом, срезавшись в квалификации Лиги чемпионов, попал в групповой этап Лиги Европы, чтобы совершить нечто, очень похожее на серьезное достижение по его собственным меркам.

Основанный в конце позапрошлого века «Ференцварош» когда-то был звучным брендом. Его форму носили многие знаменитости 1950–1960-х годов — периода, когда венгерский футбол был в числе мировых трендсеттеров: это, например, Шандор Кочиш, Ласло Кубала, Флориан Альберт. Довольно долго «Ференцварош» входил и в еврокубковую элиту, а в 1965 году обыграл в финале Кубка ярмарок, предшественника Кубка UEFA, превратившегося в Лигу Европы, «Ювентус».

Последний взлет в еврокубках клуб совершил спустя десять лет. В 1975 году он добрался до финального матча Кубка обладателей кубков, но в нем был разгромлен киевским «Динамо» — 3:0. Динамовцы были первыми представителями СССР, взявшими европейский клубный трофей, а «Ференцварош» после того поражения трансформировался в скромненького середняка, и не мечтающего о хотя бы относительно ярких свершениях. В течение 47 лет ему не удавалось проникнуть не то что в финалы еврокубков — в их решающую, весеннюю, часть: всякий раз кампания обрывалась на дальних подступах к «продвинутым» стадиям play-off, а после еврокубковой реформы 1990-х годов и появления групповых этапов — просто к play-off. Серию «Ференцварош» прервал только после того, как поверил в российского специалиста с неоднозначным реноме, который, комментируя выход в кубковую стадию Лиги Европы, сказал, что в основе его лежал тот факт, что его команда, все еще не претендующая на право считаться «элитой» континентального футбола, «сыграла как единое целое».

Алексей Доспехов