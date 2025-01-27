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Владимир Мельников: две фабрики Gloria Jeans на Дону выставлены на продажу

Компания Gloria Jeans не закрывает свои производственные площадки в Шахтах и Новошахтинске, их выставили на продажу. Об этом рассказал основатель предприятия Владимир Мельников изданию «Город N».

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Не закрываем, а продаем. И покупателей немало»,— уточнил господин Мельников.

Также он добавил, что сейчас в России нет новых технологий для развития и производительности, не хватает работников: «Мы больше не производственная, а ретейлер-компания».

24 января появилась информация о том, что компания Gloria Jeans закрывает свои производственные площадки в двух городах Ростовской области. На площадках компании в Шахтах и Новошахтинске суммарно трудоустроены около 1,5 тыс. человек. В связи с закрытием двух швейных фабрик депутат Госдумы РФ Екатерина Стенякина обратилась в Минпромторг России.

Ранее «Ъ» сообщал, что у Gloria Jeans сменился генеральный директор — Максим Басов уступил свое место Александру Тарасову.

Тат Гаспарян

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