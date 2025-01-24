Депутат Стенякина обратилась в Минпромторг в связи с сокращениями в Gloria Jeans

Депутат Госдумы РФ Екатерина Стенякина обратилась в Минпромторг России в связи с закрытием еще двух швейных фабрик Gloria Jeans в Шахтах и Новошахтинске. Об этом парламентарий написала в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Она выразила обеспокоенность тем, что без работы теперь останутся 1,5 тыс. сотрудников, трудившихся на предприятиях, которые компания намерена закрыть. По ее словам, сокращение производства в Ростовской области — на родине Gloria Jeans — может привести к перераспределению в пользу азиатских фабрик.

«На базе фабрик Ростовской области Gloria Jeans стала главным отечественным производителем одежды. Нельзя, чтобы трудовые коллективы теперь остались без работы, а производство ушло на азиатские фабрики — в Малайзию и другие страны».

Екатерина Стенякина указала на то, что региональный минпром уже ведет переговоры с руководством Gloria Jeans. В письме министру промышленности и торговли РФ она указала на необходимость инвестировать в и переоснащать донские филиалы, а не ликвидировать их.

Ранее компания закрыла производственную площадку в Сальске. Сотрудникам предложили перейти на работу в другие фабрики Gloria Jeans.

Дмитрий Ковалевский