Gloria Jeans примерила нового

У одной из крупных российских одежных сетей — Gloria Jeans сменился гендиректор. Максим Басов спустя полгода уступил свою должность в компании Александру Тарасову. Оба топ-менеджера — выходцы из агрохолдинга «Русагро». Господин Басов мог разойтись во взглядах на управление компанией с собственником ритейлера Владимиром Мельниковым, считают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магазин Gloria Jeans на Тверской улице

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Магазин Gloria Jeans на Тверской улице

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

О том, что Максим Басов покинул пост гендиректора Gloria Jeans и ушел из компании, сообщили три источника “Ъ” на рынке ритейла. С 13 января эту должность занял Александр Тарасов. В Gloria Jeans не ответили на запрос “Ъ”. Господа Басов и Тарасов от официальных комментариев отказались.

Максим Басов ранее занимал руководящие должности в структурах «Северстали», «Кузбассугля», «Интерпайпа». В 2009–2021 годах руководил агрохолдингом «Русагро», основанным экс-сенатором Вадимом Мошковичем. Топ-менеджер пришел в Gloria Jeans в июне 2024 года. Тогда он говорил, что ему в компании «предстоит много работы по перестройке сети и превращению компании в современный технологичный международный бизнес». Спустя три месяца господин Басов получил 1% в уставном капитале ООО «ВВМ Инвестментс», которому принадлежит АО «Глория Джинс». Эта доля позднее вернется основному владельцу бизнеса или новому руководителю, предполагает один из собеседников “Ъ”. 99% «ВВМ Инвестментс» владеет личный фонд председателя совета директоров и основателя Gloria Jeans Владимира Мельникова.

Уход топ-менеджера может быть связан с тем, что его взгляд на развитие бизнеса не сошелся с видением собственника, отмечает один из собеседников “Ъ”. По данным другого источника “Ъ”, близкого к сети, Максим Басов теперь сосредоточится на личных проектах в IT-сфере. Например, в декабре 2024 года он увеличил до 73,57% свою долю в сервисе для улучшения работы мозга «Викиум».

Александр Тарасов также выходец из «Русагро», где с лета 2022 года и по конец 2024 года был исполнительным директором. До этого он работал в розничной сети «Копейка», X5 Group, а в 2017–2022 годах был исполнительным вице-президентом по финансам Gloria Jeans. Учитывая этот опыт господина Тарасова, он, по словам собеседника “Ъ”, «оказался наиболее приемлемой кандидатурой» на пост гендиректора сети.

Владимир Мельников, основатель Gloria Jeans, в интервью Forbes в августе 2023 года: «Есть два типа предпринимателей, одни знают, как нужно делать, другие — куда идти».

Партнер консалтинговой компании Ward Howell Дарья Аникина говорит, что в прошлом году задача Gloria Jeans была в более «агрессивном развитии, выходе в новые клиентские сегменты», что предполагало активную работу с брендом. После ухода с российского рынка крупных западных ритейлеров местным сетям надо было быстро воспользоваться сложившейся ситуацией. «В таком случае собственники часто предпочитают руководителей, которые быстро и на коротком промежутке способны запустить необходимые процессы и показать результаты»,— отмечает госпожа Аникина. По ее мнению, смена гендиректора ритейлера не будет воспринята рынком как признак нестабильности компании.

Гендиректор рекрутингового агентства ProPersonnel Татьяна Долякова, напротив, считает, что такая частая смена руководства не всегда полезна для компании. «Постоянно меняется стратегия компании, и команда не успевает перенастраивать все бизнес-процессы»,— поясняет она.

По оценке руководителя направления торговой недвижимости консалтинговой компании IBC Real Estate Владимира Чернуся, доля Gloria Jeans среди операторов фешен-ритейла в рознице составляет до 15%. Однако он отмечает, что сейчас компания «приостановила свое активное развитие». «Ранее планировалась экспансия на рынки Белоруссии, Казахстана и Узбекистана, однако в текущих экономических реалиях эти планы были пересмотрены»,— заключает господин Чернусь.

Виктория Колганова, Александра Мерцалова, София Мешкова