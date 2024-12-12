Населенный пункт Новоивановка в Курской области взят под контроль российской армии, сообщило Минобороны. Село расположено в Суджанском районе.

Подразделения группировки войск «Север» также нанесли поражение украинской армии в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольское и Свердликово.

Накануне, 11 декабря, Минобороны отчиталось о возвращении контроля над населенными пунктами Дарьино и Плёхово в Курской области. Оба села находятся в Суджанском районе. До этого военное ведомство сообщало о возвращении контроля над населенными пунктами Курской области 9 октября. Тогда российские военные отбили хутор Покровский и деревню Новая Сорочина в Суджанском районе.

Войска Украины вторглись в Курскую область 6 августа. В регионе действуют режимы контртеррористической операции и ЧС федерального характера. 12 августа на тот момент губернатор региона Алексей Смирнов заявлял, что под контролем ВСУ оказались 28 населенных пунктов. В ноябре Российский Красный Крест сообщал, что получил более 6 тыс. заявок на поиск пропавших в Курской области.