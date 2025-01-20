За неделю в Белгородской области повреждено 189 домов, восстановлено 364

В результате обстрелов со стороны вооруженных сил Украины за неделю в Белгородской области было повреждено 189 частных домов и квартир. За этот же период восстановили 364 жилых помещения. Об этом в ходе оперативного совещания сообщили главы муниципалитетов.

В Белгороде повреждено 19 жилых объектов (четыре частных дома и 15 квартир), восстановлено — 39 (десять частных домов и 29 квартир). Осталось отремонтировать 116 частных домов и 130 квартир (всего — 246).

В Белгородском районе пострадали 60 жилых объектов (47 частных домов и 13 квартир), отремонтировано — 59 (51 частный дом и восемь квартир). Восстановительные работы предстоит завершить еще в 786 жилых помещениях (638 частных домов и 148 квартир).

В Борисовском районе новых повреждений не зафиксировано. За этот же период было восстановлено три частных дома. «В работе» остаются 116 частных домов и 42 квартиры (всего — 158).

В Валуйском округе также не установлено новых разрушений. Восстановлено два частных дома. Осталось отремонтировать 18 частных домов.

В Грайворонском округе повреждены один частный дом и одна квартира. Отремонтировано 16 квартир. Восстановительные работы предстоит провести в 33 частных домах и 17 квартирах (всего — 50).

В Краснояружском районе пострадали десять частных домов, восстановлено — четыре. В «работе» остаются 40 частных домов.

В Шебекинском округе разрушения получили 98 жилых помещений (28 частных домов и 70 квартир), восстановлено — 241 (11 частных домов и 230 квартир). Осталось отремонтировать 4 276 жилых помещений (2 048 частных домов и 2 228 квартир).

В результате обстрелов со стороны ВСУ в Белгородской области с 30 декабря прошлого года по 12 января 2025 года был поврежден 291 жилой объект, за этот же период восстановили 414 домов.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева