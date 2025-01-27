Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 27 января

1:09. Красногвардейский район Белгородской области атакован беспилотниками ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В селе Палатово в результате детонации дрона в двух частных домах повреждено остекление. Также зафиксированы локальные повреждения на линии газо- и электроснабжения. Аварийные службы занимаются ликвидацией последствий. Еще один дрон сдетонировал в селе Веселое — в двух жилых домах выбиты окна. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

0:42. Дежурные силы ПВО и средства РЭБ обнаружили и уничтожили несколько беспилотников в двух районах и одном городском округе Воронежской области. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.