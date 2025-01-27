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обновлено 01:09

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 27 января

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

1:09. Красногвардейский район Белгородской области атакован беспилотниками ВСУ. Предварительно, пострадавших нет.  В селе Палатово в результате детонации дрона в двух частных домах повреждено остекление. Также зафиксированы локальные повреждения на линии газо- и электроснабжения. Аварийные службы занимаются ликвидацией последствий. Еще один дрон сдетонировал в селе Веселое — в двух жилых домах выбиты окна. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

0:42. Дежурные силы ПВО и средства РЭБ обнаружили и уничтожили несколько беспилотников в двух районах и одном городском округе Воронежской области. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

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