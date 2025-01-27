«Привел тех, кто не сможет ему перечить»

Илона Маска отдаляет от Трампа «ледяная дева». Как узнали журналисты, именно так называет главу аппарата своей администрации Сюзи Уайлз сам новый президент США. По данным издания The Times, она выступила против открытия штаб-квартиры Департамента эффективности правительства (DOGE), который возглавил Маск, в западном крыле Белого дома в нескольких метрах от кабинета главы государства. Якобы Сюзи Уайлз не нравится, что о миллиардере говорят как о «сопрезиденте». Одновременно ряд СМИ указывает, что Трамп представил пока далеко не всех своих соратников в новой администрации. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич задумался: какой в итоге будет команда Трампа, и на что она будет способна?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Даже вернувшись в Овальный кабинет, Трамп будто продолжает предвыборную кампанию. Это уже не стратегия, а то, что называется «стиль». Он так живет, и неважно, что это его последнее президентство. И люди, которых он привел с собой во власть, подобраны так, чтобы практически про каждого аналитики поднимали брови и говорили, что-нибудь про неожиданное решение и неоднозначные перспективы. Ведь по сути всех их объединяет только одно: безоговорочная поддержка нового хозяина Белого дома и любой идеи, которую он предлагает. Это осознанная стратегия, а, возможно, еще и попытка исправить ошибки своего первого президентства.

47-й лидер СШа прекрасно помнит советника по национальной безопасности Джона Болтона, вице-президента Майка Пенса и других бывших соратников, которые, как он считает, его предали. А еще Трамп помнит публикации в американской прессе, где говорилось, что он руководил командой случайных соперников, которые предпочитали не решать проблемы, а ссориться друг с другом. Посмотрим, насколько у республиканца получится на этот раз сформировать единую и эффективную администрацию.

В целом видно, что работу над ошибками он провел и привел с собой тех, кто не сможет ему перечить. Хотя есть и исключения. Во-первых, это новый госсекретарь Марко Рубио. Он — любимчик истеблишмента и один из немногих кандидатов в министры в истории США, получивший единогласную поддержку в Сенате. Кстати, когда-то Рубио уже пробовал участвовать в президентских праймериз, и не стоит удивляться если он продолжает лелеять эту мечту. А еще, конечно, Илон Маск, который сам по себе является селебрити и генерит информационные поводы, не оглядываясь на номинального патрона.

Непонятно, насколько долго продлится такая ситуация. Впрочем, по данным таблоидов, руководитель аппарата Белого дома Сюзан Уайлз уже ограничила доступ Маска к Трампу и запретила предпринимателю открывать офис в Белом доме, чтоб и далее цитата «предотвратить ситуацию, когда он мог бы стать сопрезидентом». Все остальные члены команды смотрятся в мире большой политики откровенными новичками. Как, например, свежеутвержденный военный министр Пит Хегсет. Он, конечно, прошел слушания в Конгрессе, но и то лишь благодаря решающему голосу вице-президента.

К слову, нельзя исключать, что некоторые из президентской команды так и не получат одобрение сенаторов. Например, на 29 января назначены слушания Роберта Ф. Кеннеди, которого президент номинировал на пост министра здравоохранения. Причудливое сочетание антиваксерства и поддержки здорового питания может вызвать много вопросов, и возможны любые сюрпризы.

Впрочем, трамповским министрам стоит опасаться не только парламентского экзамена, но и результата первых 100 дней. Как уже было сказано, Трамп не намерен почивать на лаврах и продолжит руководить страной в режиме бесконечного предвыборного шоу. В его исполнении оно подразумевает не только анонс инициатив, но и постоянный отчет о результатах. Сделки на федеральном или международном уровне — главный товар, который он продает избирателям. Поставлять этот товар должны члены его команды. А если не будут, то Трамп быстро вспомнит, как был ведущим шоу «Кандидат» и говорил всем неудачникам «You’re fired!».

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Михаил Гуревич