ВСУ за сутки обстреляли восемь белгородских муниципалитетов; есть разрушения

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 81 боеприпаса и 51 беспилотника. В результате никто не пострадал, разрушения получили 13 жилых объектов и пять автомобилей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе ВСУ ударили по поселкам Майский, Октябрьский, селам Ближнее, Никольское, Отрадное, Репное и Устинка с помощью шести боеприпасов и восьми БПЛА, пять из которых сбила система ПВО. Повреждено частное домовладение.

Над Валуйским округом ликвидировали четыре беспилотника. Без последствий.

В Волоконовском районе хутора Плотвянка и Старый обстреляли пятью снарядами и тремя дронами. Обошлось без пострадавших и разрушений.

В Грайворонском округе город Грайворон, поселок Горьковский, села Безымено, Гора-Подол, Дроновка, Козинка, Мокрая Орловка и Новостроевка-Вторая атаковали с помощью 58 боеприпасов и десяти БПЛА. За сутки в округе пострадали инфраструктурный объект связи и оборудование на территории коммерческого объекта. Ночью из-за сбросов взрывных устройств с беспилотников были повреждены два частных дома, «Газель» и коммерческий объект.

Над Губкинским горокругом система ПВО уничтожила беспилотный летательный аппарат. Последствий не установлено.

В Краснояружском районе поселок Прилесье, села Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка подверглись обстрелам с помощью четырех боеприпасов и 13 БПЛА. Без пострадавших и разрушений.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Белянка, Муром, Новая Таволжанка, Чураево и хутору Марьино ударили восемью снарядами и 11 беспилотниками, восемь из которых сбили. Разрушения получили один многоквартирный дом и десять частных, четыре автомобиля, газовая труба, два здания предприятия, пять надворных построек — еще одна сгорела.

Над Яковлевским округом система ПВО ликвидировала беспилотный летательный аппарат. Без последствий.

В утреннем обращении Вячеслав Гладков рассказал, что на последнем заседании регионального оперштаба было принято решение усилить контроль за работой частных охранных предприятий (ЧОП) в школах и детсадах. «Внесение изменений, безусловно, обусловлено сложной оперативной обстановкой вдоль границы. Я думаю, все согласятся, что безопасность наших детей — приоритет не только в работе органов государственной власти, но и для каждого взрослого»,— сказал губернатор.

Алина Морозова