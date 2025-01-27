Правительство одобрило идею не принимать в гражданство РФ при отказе от присяги

Правительство поддержало законопроект, предполагающий, что иностранцы не смогут получить российское гражданство при отказе от присяги. Этот же документ предусматривает снижение минимального возраста принесения присяги с 18 до 14 лет.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект»,— сказано в официальном отзыве на документ (цитата по ТАСС).

Изменения планируется внести в закон «О гражданстве». Согласно ему, присягу обязаны приносить все иностранцы, кроме несовершеннолетних и недееспособных. Решение о приеме в гражданство РФ считается недействительным, если человек не принес присягу в течение года. В новом законе формулировку этой статьи предлагается уточнить, чтобы учесть случаи отказа от принесения присяги или смерти до прохождения процедуры.

Закон о лишении гражданства лиц, не принявших присягу, вступил в силу 21 октября 2024 года. Инициатива была принята в рамках пакета законопроектов об изменении миграционной политики.

О ситуации с мигрантами — в материале «Ъ» «В связи с вновь отягчившимися обстоятельствами».