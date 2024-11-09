МВД предупредило о лишении гражданства «новых россиян», не принявших присягу

Министерство внутренних дел напомнило, что после 22 ноября решения о приеме в российское гражданство иностранцев, не принявших присягу, будут признаны недействительными. Под исключение подпадают те, кто получил российский паспорт до 1 сентября 2017 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«С 23 ноября 2024 г. такие лица будут считаться не приобретшими гражданства России, а решения о приеме их в российское гражданство – недействительными»,— говорится в сообщении «МВД Медиа».

Инициатива о лишении гражданства лиц, не принявших присягу, была принята в рамках пакета законопроектов об изменении миграционной политики. Закон вступает в силу 21 октября.

Подробнее о миграционной политике — в материале «Ъ» «Великий и могущественный».