Александр Лукашенко в седьмой раз победил на выборах президента Белоруссии

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко переизбран на седьмой президентский срок, следует из предварительных данных Центризбиркома республики. За действующего президента страны проголосовало 86,82% белорусов. Против всех кандидатов проголосовало 3,6% избирателей. Итоговая явка на выборах составила 85,7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По предварительной информации ЦИКа, лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич набрал 2,02% голосов. Предприниматель Анна Канопацкая получила 1,86%. Первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Сергей Сыранков набрал 3,21%, а председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк — 1,74%.

Президентские выборы в Белоруссии прошли накануне, 26 января. Во время пресс-конференции после голосования господин Лукашенко заявил, что не ищет себе преемника для передачи власти. При этом он отметил, что будущее руководство республики уже сформировали из существующего кадрового резерва.

Белорусские выборы прошли без участия западных наблюдателей, а также без открытия участков за рубежом. В Евросоюзе сообщили, что не считают прошедшие президентские выборы в Белоруссии свободными и демократичными, поэтому намерены продолжать вводить санкции против Минска.

Подробнее — в материале «Ъ» «Есть только Минск, за него и держись».