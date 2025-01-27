Евросоюз назвал фиктивными и несвободными президентские выборы в Белоруссии

Евросоюз не считает прошедшие президентские выборы в Белоруссии свободными и демократичными, поэтому намерен продолжать вводить санкции против Минска. Об этом говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Каи Каллас и еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос.

«Сегодняшние фиктивные выборы в Белоруссии не были ни свободными, ни справедливыми. Народ Белоруссии заслуживает реального голоса в том, кто будет управлять страной»,— говорится в сообщении.

В документе отмечается, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и Бюро по демократическим институтам и правам человека были приглашены в Белоруссию всего за десять дней до выборов. Это, утверждается в заявлении, помешало независимому органу получить доступ к ключевым этапам избирательного процесса.

В ответ на просьбу прокомментировать заявление ЕС о фиктивности прошедших выборов, председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко предложил считать главу дипломатии Евросоюза нелегитимной. «Напишите: ЦИК Беларуси считает, что она нелегитимная глава дипломатии в Евросоюзе. Мы не наблюдали ее избрания»,— сказал он в беседе с ТАСС.

Голосование на президентских выборах в Белоруссии завершилось вчера вечером, 26 января. Действующий президент Александр Лукашенко победил с 87,6% голосов избирателей. Явка избирателей на выборах составила 85,7%. В январе Европарламент принял резолюцию, которая призывает страны Евросоюза не признавать итоги выборов в Белоруссии.

Подробнее о выборах в республике — в материале «Ъ» «Есть только Минск, за него и держись».