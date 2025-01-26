Есть только Минск, за него и держись

В Белоруссии в воскресенье прошел основной день голосования на президентских выборах 2025 года. Голосование, ставшее, по сути, неформальным референдумом о доверии президенту Александру Лукашенко, продлило эпоху его правления еще на пять лет. Нынешние выборы, разительно отличавшиеся от выборов 2020 года, которые вылились в массовые протесты, показали, что у Александра Лукашенко не осталось противников, способных бросить ему вызов. В связи с этим главный политический долгожитель на постсоветском пространстве заявил о готовности быть отцом для всех белорусов и обеспечить «диктатуру порядка, справедливости и добра».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко пришел на избирательный участок с весело семенившим за ним любимым песиком — белоснежным шпицем по кличке Умка

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters Александр Лукашенко пришел на избирательный участок с весело семенившим за ним любимым песиком — белоснежным шпицем по кличке Умка

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Главным ньюсмейкером в основной день голосования на выборах в Белоруссии стал сам переизбиравшийся на седьмой срок действующий президент страны Александр Лукашенко.

Он принял участие во всенародном волеизъявлении на избирательном участке номер 1 Центрального района Минска, куда пришел с весело семенившим за ним любимым песиком — белоснежным шпицем по кличке Умка.

Сразу после голосования белорусский лидер сделал ряд громких заявлений о выборах 2025 года и их оценке на Западе, а также о ситуации в стране и мире, отношениях Минска с США и ЕС, украинском кризисе и о своей готовности после выборов встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Традиционное общение господина Лукашенко с белорусскими и иностранными журналистами, которое происходит после его голосования на президентских выборах, на этот раз было самым продолжительным за всю историю подобных встреч с прессой, продлившись более четырех часов.

Значительная часть ответов Александра Лукашенко на вопросы журналистов касалась той негативной оценки белорусских выборов, которую они получили на Западе еще до голосования. В связи с этим белорусский лидер четко дал понять, что внешнее давление никак не сможет повлиять на Минск, пока он правит страной. «У нас ничего не произойдет, признаете вы выборы в Евросоюзе или не признаете.

Поверьте, мне это абсолютно фиолетово, вы признаете наши выборы или нет. Мне главное, чтобы белорусы признали эти выборы и спокойно они завершились, как начались»,— заявил господин Лукашенко.

«Если бы я сейчас сделал заявление, что я не признаю выборы в США и не признаю Трампа, что-нибудь в Америке бы изменилось? Или у вас там в Великобритании: вот я не признаю Стармера, и что? Что в Великобритании произойдет? Ничего»,— продолжал он, отвечая на вопрос иностранного журналиста.

Вторая группа вопросов касалась украинского кризиса, путей его урегулирования и тех перемен, которые происходят в евроатлантическом сообществе после прихода к власти в Вашингтоне Дональда Трампа. «Он (Трамп.— “Ъ”) сказал вам (Европе.— “Ъ”) прямо: "Вы хотите в Украине воевать, так платите не два процента, а пять". И вы в Европе как ужи, как змеюки крутитесь, вертитесь, не знаете, какой найти выход из этого положения. Молодец (Трамп.— “Ъ”), я его в этом поддерживаю»,— заявил белорусский лидер.

«Что касается России и миротворческих сил на линии разграничения (после окончания боевых действий.— “Ъ”), это тоже дело президента России. Не думаю, что он будет в восторге. В конце концов, это будет определяться на переговорах»,— добавил Александр Лукашенко. Шансы на урегулирование на Украине он оценивает как «50 на 50».

Рассуждая о внешних вызовах, господин Лукашенко предупредил об угрозе интервенции со стороны Польши, но при этом и сообщил, что один российский ракетный комплекс «Орешник» будет размещен в Белоруссии, ближе к Смоленску, со дня на день, и его будет достаточно, чтобы защитить страну.

Наконец, говоря о ситуации в Белоруссии и о своих оппонентах, Александр Лукашенко сделал заявление, которое можно трактовать и как приглашение вернуться в страну, и как предупреждение о неизбежном суровом наказании всех тех, кто попытается повторить сценарий массовых выступлений после предыдущих президентских выборов 2020 года.

«Кто-то выбрал тюрьму, кто-то выбрал изгнание, но мы никого не выгоняли из страны. Более того, мы открыли страну, и я уже раз пять заявлял о том, что каждому будет предоставлен шанс»,— заявил он. При этом уехавшим после 2020 года белорусам он дал такой совет: «Приезжайте — отвечайте. Нарушил закон жестоко — в места не столь отдаленные. В любом государстве за нарушение закона надо нести ответственность. Суров закон, но он закон. Это не я придумал».

На фоне всех мировых потрясений, о которых так долго и эмоционально рассуждал Александр Лукашенко в решающий день президентских выборов, голосование в воскресенье подтвердило репутацию Белоруссии как одной из цитаделей политической и социальной стабильности в Восточной Европе при отсутствии реальной конкурентной борьбы в политике.

О белорусской модели развития накануне выборов Александр Лукашенко подробно говорил в Минске в ходе состоявшейся в пятницу акции «Марафон единства». «Все вы, как один, мои дети. Президент за каждого несет ответственность. Если кто-то оступился, кто-то запутался или был одурманен фейками и вбросами, у каждого будет шанс вернуться к жизни. Нам сейчас не до внутренних игр и разборок»,— заявил он.

По словам господина Лукашенко, «все должны сплоченно и дружно работать как единый организм, если белорусы хотят и дальше идти путем, который выбрали много лет назад. «Мы сохраним главное — диктатуру порядка, справедливости, добра и уважения к человеку, прежде всего человеку труда»,— пообещал он, напомнив, как опрометчиво в 2020 году часть белорусов поверили в привлекательную зажиточную жизнь за границей и чуть было не уничтожили сами себя. «Но это была важная прививка для общества»,— подытожил президент.

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Между тем, информируя о ходе воскресных выборов, заместитель председателя ЦИК Белоруссии Алексей Башан сообщил о том, на 12:00 часов по местному времени явка достигла 56,64%. Это позволило уже к полудню считать выборы состоявшимися, так как порог явки на выборах в Белоруссии составляет 50%.

Как сообщили в ЦИКе республики, обстановка на участках была спокойная — внешних провокаций с участием украинских и западных спецслужб, об угрозе которых накануне предупреждали белорусские силовики (см. “Ъ” от 22 января), удалось избежать.

По замечанию белорусских СМИ, люди шли голосовать как на праздник. Параллельно с голосованием на избирательных участках проводились выступления певцов, музыкальных коллективов, работали кафе и была организована торговля местной продукцией.

Помимо Александра Лукашенко претендентами на высший государственный пост были зарегистрированы еще четыре кандидата — индивидуальный предприниматель Анна Канопацкая, председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич, первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк. Тем не менее никто из них не рассматривался как реальный оппонент главы государства.

«Это не женская должность, я категорически против, чтобы женщину загружать этой работой. Женщина не может быть диктатором, а мужиков у нас уже появилось немало, чтобы возглавить наше руководство»,— рассуждал Александр Лукашенко на фоне участия в избирательной гонке госпожи Канопацкой, судя по всему, неспособной «стать диктатором».

«Очевидно, что президент выиграет выборы. Многие среди избирателей всех четырех парламентских партий тоже будут голосовать за президента»,— рассуждал еще один зарегистрированный кандидат в президенты Олег Гайдукевич, назвав своего формального конкурента «объединяющей фигурой».

«Можно высказать только искренние слова благодарности тем, кто организовывал эти выборы в интересах избирателей, и комплименты, потому что это очень серьезная профессиональная работа. Она здесь сделана, что называется, на пятерку с плюсом»,— оценил голосование в Белоруссии вице-спикер Совета федерации, координатор группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ Константин Косачев. «Все условия для свободного волеизъявления на выборах президента Республики Беларусь обеспечены»,— заверил он.

Сергей Строкань