Лукашенко заявил, что не ищет преемника на пост президента Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал во время пресс-конференции после голосования, что не подыскивает себе преемника для передачи власти. При этом он заметил, что более старшему поколению чиновников важно, кто займет пост главы государства.
Александр Лукашенко
Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters
«Я этого преемника не ищу»,— сказал господин Лукашенко (цитата по БЕЛТА).
Глава государства отметил, что будущее руководство республики уже сформировали из существующего кадрового резерва. Отвечая на вопрос о грядущем новом поколении политиков, господин Лукашенко заявил, что его сыновья не планируют занимать должность президента. «Да он в страшном сне это себе представить не может, ни один из моих сыновей»,— сказал господин Лукашенко.
Выборы президента Белоруссии проходят сегодня, 26 января. ЦИК республики признал выборы состоявшимися, на 14:00 явка избирателей составила 66,4%. Помимо Александра Лукашенко в выборах участвуют еще четыре кандидата. 22 января Европарламент принял резолюцию, призывающую страны ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии.
Подробнее — в материале «Ъ» «Пекло поперед батьки».