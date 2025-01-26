Лукашенко заявил, что не ищет преемника на пост президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал во время пресс-конференции после голосования, что не подыскивает себе преемника для передачи власти. При этом он заметил, что более старшему поколению чиновников важно, кто займет пост главы государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters Александр Лукашенко

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

«Я этого преемника не ищу»,— сказал господин Лукашенко (цитата по БЕЛТА).

Глава государства отметил, что будущее руководство республики уже сформировали из существующего кадрового резерва. Отвечая на вопрос о грядущем новом поколении политиков, господин Лукашенко заявил, что его сыновья не планируют занимать должность президента. «Да он в страшном сне это себе представить не может, ни один из моих сыновей»,— сказал господин Лукашенко.

Выборы президента Белоруссии проходят сегодня, 26 января. ЦИК республики признал выборы состоявшимися, на 14:00 явка избирателей составила 66,4%. Помимо Александра Лукашенко в выборах участвуют еще четыре кандидата. 22 января Европарламент принял резолюцию, призывающую страны ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии.

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