Израиль и Ливан продлили режим прекращения огня до 18 февраля

В Белом доме сообщили, что режим прекращения огня между Ливаном и Израилем был продлен до 18 февраля. В заявлении также указывается, что власти Ливана, Израиля и США намерены начать переговоры о возвращении ливанских заключенных, захваченных после 7 октября 2023 года.

Согласно условиям перемирия между Ливаном и Израилем, которое вступило в силу 27 ноября 2024 года, израильская сторона должна была вывести войска с юга Ливана в течение 60 дней, то есть к 27 января 2025 года.

Однако 24 января канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что вывод войск продолжится после истечения этого срока. Причиной такого решения Израиль называл то, что соглашение не было полностью выполнено с ливанской стороны.

Соглашение о перемирии также подразумевает размещение ливанской армии вдоль южной границы страны при поддержке Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL). Вооруженные формирования «Хезболлы» должны отвести свои силы за реку Литани.

Подробнее — в материале «Ъ» «Израильская армия прописывается в Ливане».

Израиль и Ливан продлили срок сделки о выводе израильских войск до 18 февраля, заявили в Белом доме.