Смешение в мире единоборств

У UFC — промоушена, который до сих пор являлся безусловным лидером на рынке смешанных единоборств (MMA),— возможно, появится конкурент. Попытку превратиться в него предприняла возникшая лишь в конце прошлого десятилетия структура PFL. Она приобрела считавшийся вторым по рангу после UFC промоушен Bellator, и эксперты указывают, что благодаря этому слиянию новая организация может сделать календарь своих турниров значительно качественнее с точки зрения громкости имен участвующих в них бойцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Masashi Hara / Getty Images Фото: Masashi Hara / Getty Images

В число главных спортивных новостей в начале этой недели попала новость о сделке, в которой фигурируют два занимающихся смешанными единоборствами промоушена. PFL, который был основан в 2017 году венчурным предпринимателем Донном Дэвисом, до сих пор контролирующим его, приобрел Bellator (он на десять лет старше), принадлежавший Paramount Global. Сумму сделки стороны не раскрывали. Однако, по данным Sportico, она, вероятно, не так уж велика и составляет около $100 млн, что примерно в пять раз меньше цены, предполагаемой на ранних стадиях переговоров.

Впрочем, сделка все равно выглядит крайне любопытной по вполне понятной причине. На богатом и постоянно растущем рынке смешанных единоборств, ежегодный доход от которых различные медиаресурсы оценивают в диапазоне от $1,5 млрд до $2 млрд, до сих пор существовал слишком явный лидер. Им являлся промоушен UFC. С него, собственно, и началось увлечение миром MMA. Позиции этой структуры стали еще прочнее в нынешнем году, кода ее владелец, компания Endeavour Group, присоединил к своему основному спортивному активу промоушен WWE — ведущий в области реслинга, чрезвычайно популярного в Америке жанра на стыке спорта и циркового шоу. Считается, что стоимость конгломерата зашкалила за $20 млрд.

Между тем покупка, осуществленная PFL, представляется слишком явной попыткой создать для UFC конкурента. На самом деле в сделке задействованы два достаточно заметных игрока на рынке. У Bellator, который, согласно условиям соглашения, будет сохранен как бренд и по крайней мере полностью не растворится в PFL, вообще была репутация твердого второго в неофициальной иерархии MMA промоушена после UFC. Контракты с ним имеют сразу несколько бойцов со статусом звезд, в том числе россияне Усман Нурмагомедов и Вадим Немков. Аналитики не сомневаются, что многие из его чемпионов и спортсменов, располагающихся высоко в рейтинге, неплохо выступали бы и в UFC.

PFL, несмотря на молодость, тоже добился определенных кадровых успехов. Например, именно с ним, поссорившись с UFC в начале нынешнего года, заключил договор знаменитый камерунский супертяж Франсис Нганну, который, правда, возобновил карьеру не в MMA, а в профессиональном боксе, проведя в октябре отличный бой против британца Тайсона Фьюри, чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC). А летом PFL заручился поддержкой солидного и многообещающего партнера. Его миноритарным акционером стала компания SRJ Sports Investments, созданная Суверенным фондом Саудовской Аравии, увлекшейся в последнее время единоборствами. Благодаря ей промоушену сразу же достались инвестиции в размере $100 млн.

ESPN указывает на то, что поглощение, каким бы мягким оно формально ни являлось, существенно расширяет возможности PFL по насыщению календаря качественными с точки зрения состава участников турнирами. На самом деле наиболее простой вариант повышения их уровня промоушен выделил сам, комментируя сделку. Он пообещал, что уже в 2024 году устроит серию поединков в формате «чемпион против чемпиона», то есть между своими лучшими бойцами и бойцами из Bellator. Некоторые из таких поединков и вправду сведут двух знаменитостей — допустим, Франсиса Нганну и Райана Бейдера, Вадима Немкова и Роба Уилкинсона, Усмана Нурмагомедова и Оливье Обен-Мерсье, Крис Сайборг и Кайлу Харрисон.

ESPN также отмечает, что новая структура может оказаться чрезвычайно интересной для тех бойцов, которые не имеют соглашения ни с одним из промоушенов, поскольку «деньги всегда привлекают свободных агентов». И это обстоятельство также наверняка поможет PFL добавить яркости подбору своих спортсменов.

При этом Донн Дэвис, кажется, уверен, что уже сегодня его структура готова соперничать с UFC. Он заявил Financial Times, что после покупки Bellator в ней теперь примерно 30% бойцов от общего числа входящих в топ-25 в MMA по версии Fight Matrix. У UFC их приблизительно столько же.

Алексей Доспехов