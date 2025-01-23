Переизбрание Трампа пришлось ко двору

Саудовская Аравия в течение ближайших четырех лет вложит в американскую экономику $600 млрд. Такое обещание дал наследный принц Мухаммед бен Сальман в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Вероятно, это стало ответом на недавнюю шутку американского лидера. Глава Белого дома допустил, что нанесет в королевство первый после инаугурации зарубежный визит, как это было в 2017 году, но только в том случае, если правящий дом согласится купить американских товаров на сумму от $450 млрд. Обещание наследного принца, по-видимому, можно рассматривать как приглашение американскому президенту посетить Саудовскую Аравию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Эр-Рияд может нарастить инвестиции и торговлю с Вашингтоном на $600 млрд, заявил Мухаммед бен Сальман в телефонной беседе с американским лидером. Возможно, эта сумма увеличится, «если появятся дополнительные возможности», добавил наследник саудовского престола и отметил способность президентской команды создавать условия для экономического процветания. «Королевство стремится извлечь выгоду из имеющихся возможностей для партнерства и инвестиций»,— цитирует агентство SPA слова кронпринца.

На днях господин Трамп, отвечая на вопросы журналистов о перспективах первой зарубежной поездки, допустил, что может отправиться в Саудовскую Аравию — как и во время своего первого срока.

Речь идет о громком визите 2017 года, когда президент США впервые в истории выбрал ближневосточную страну для дебютной поездки за рубеж. Тогда во время переговоров в Эр-Рияде саудовский правящий дом согласился приобрести американскую продукцию на $450 млрд, рассказал республиканец. Если королевство снова проявит интерес к сделкам на такую сумму и даже больше, «с учетом инфляции», то направление для инаугурационного визита определено, дал понять глава Белого дома.

Саудовская Аравия занимала особое место в политике господина Трампа. На заре первой каденции он продвигал концепцию «арабского НАТО» — антииранского регионального блока, основная роль в котором отводилась королевству. В этой блоковой логике зарождались и «соглашения Авраама» — серия сделок об установлении официальных связей между Израилем и странами арабского мира.

Несмотря на открывшиеся каналы связей с еврейским государством, Саудовская Аравия не успела присоединиться к нормализации — она согласовывала с американской стороной перечень полагающихся ей преференций. Эти переговоры продлились и в эпоху 46-го президента США Джо Байдена. Но многое в подходах королевства изменила война в секторе Газа: правящий дом был вынужден вернуть палестинский вопрос в список приоритетов из-за общественного давления.

После своей инаугурации господин Трамп дал понять, что возобновит работу над «соглашениями Авраама», а Саудовская Аравия, по его мнению, может пойти на договоренности с еврейским государством уже до конца года.

В последнее время аравийская монархия пытается получить от американской стороны гарантии помощи в развитии своей ядерной программы, которая бы имела полный топливный цикл. Но торг еще продолжается, и, вероятно, глава Белого дома намерен завершить его на своих условиях.

Сама идея сдерживания Ирана в рамках альянса потеряла актуальность для саудовцев в последние годы. В 2023 году Эр-Рияд и Тегеран при посредничестве Пекина договорились о возобновлении дипломатических отношений, а йеменское движение «Ансар Аллах», которое принято считать проводником иранских интересов, заморозило свои нападения на саудовскую инфраструктуру и переключилось на Израиль.

Йеменский конфликт, а также прогремевший в 2018 году скандал с убийством саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашокджи создали препятствия для сотрудничества Вашингтона и Эр-Рияда.

Но сейчас эти вопросы переместились на периферию глобальной повестки.

На то, что господин Трамп будет разрешать многие вопросы вокруг Саудовской Аравии в деловой логике, указывают расширившиеся за последние годы интересы его бизнес-империи. В 2024 году девелоперская компания The Trump Organization сообщила, что запустит свои проекты в Саудовской Аравии, представив строительную инициативу в Джидде стоимостью свыше $500 млн.

Сын американского лидера Эрик Трамп, который является вице-президентом империи The Trump Organization, тогда отмечал, что на Ближнем Востоке «наблюдается взрывной рост» и что в регионе непременно появятся новые девелоперские проекты. Наверняка это станет для его отца серьезной мотивацией для развития отношений с Эр-Риядом.

Нил Кербелов