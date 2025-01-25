Хинштейн обсудил с жителями Курской области введение комендантского часа
Врио губернатора Александр Хинштейн встретился с жителями трех приграничных районов Курской области. Помимо вопросов о жилье и другой помощи местным жителям господин Хинштейн обсудил с людьми введение комендантского часа. По итогам встречи он пообещал, что власти Курской области проработают все вопросы, обозначенные жителями.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн встретился с жителями приграничных районов
Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна
«Я хочу донести до каждого жителя региона: я направлен в Курскую область, чтобы решить вопросы, которые накопились за все эти месяцы (с начала вторжения). Но это возможно сделать только вместе, не захлебываясь эмоциями, а собираясь с силами и помогая находить конкретные решения»,— написал господин Хинштейн в Telegram-канале. Он поблагодарил собравшихся за «открытый и честный» разговор.
Агентство «РИА Курск» уточняет, что на встречу пришли переселенцы из Суджанского, Глушковского и Большесолдатского районов. В общей сложности в концертном зале «Свиридовский», по оценкам агентства, собралось более тысячи человек. Разговор продлился пять часов, глава региона ответил на 52 вопроса.
С августа 2024 года в Курской области продолжаются бои с ВСУ. 18 января на Красную площадь в Курске вышли десятки человек из приграничных районов. Они жаловались на финансовые проблемы и попросили разобраться с предоставлением им жилья.
О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Курские беженцы добрались до губернатора».