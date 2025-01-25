Хинштейн обсудил с жителями Курской области введение комендантского часа

Врио губернатора Александр Хинштейн встретился с жителями трех приграничных районов Курской области. Помимо вопросов о жилье и другой помощи местным жителям господин Хинштейн обсудил с людьми введение комендантского часа. По итогам встречи он пообещал, что власти Курской области проработают все вопросы, обозначенные жителями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн встретился с жителями приграничных районов

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн встретился с жителями приграничных районов

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

«Я хочу донести до каждого жителя региона: я направлен в Курскую область, чтобы решить вопросы, которые накопились за все эти месяцы (с начала вторжения). Но это возможно сделать только вместе, не захлебываясь эмоциями, а собираясь с силами и помогая находить конкретные решения»,— написал господин Хинштейн в Telegram-канале. Он поблагодарил собравшихся за «открытый и честный» разговор.

Агентство «РИА Курск» уточняет, что на встречу пришли переселенцы из Суджанского, Глушковского и Большесолдатского районов. В общей сложности в концертном зале «Свиридовский», по оценкам агентства, собралось более тысячи человек. Разговор продлился пять часов, глава региона ответил на 52 вопроса.

С августа 2024 года в Курской области продолжаются бои с ВСУ. 18 января на Красную площадь в Курске вышли десятки человек из приграничных районов. Они жаловались на финансовые проблемы и попросили разобраться с предоставлением им жилья.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Курские беженцы добрались до губернатора».