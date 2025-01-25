Израиль не даст палестинцам вернуться на север Газы из-за ситуации с заложницей

Израиль не позволит мирным жителям вернуться на север сектора Газа, пока не будет решен вопрос об освобождении израильтянки Арбель Йехуд, которая находится среди заложников палестинского «Хамаса», сообщил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман. Предполагалось, что Арбель Йехуд освободят сегодня, 25 января, но вместо нее «Хамас» отпустил четырех девушек-военнослужащих.

The Israel Times поясняет, что по решению властей Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не будет выводить свои войска из части коридора Нецарим в секторе Газа, который разделяет северную часть анклава. По условиям соглашения, которое начало действовать 19 января, Израиль должен был уйти покинуть свои позиции на седьмой день прекращения огня, чтобы позволить палестинцам вернуться в северную часть Газы.

Глава пресс-службы израильской армии Даниэль Хагари заявил, что «Хамас» не выполнил условие сделки по приоритетному освобождению гражданских-женщин. «Мы по-прежнему твердо намерены вернуть домой Арбель Йехуд, а также Шири Бибас и двух ее маленьких детей»,— сказал он в ходе брифинга.

Агентство Al Jazeera сообщило со ссылкой на источник в «Хамасе», что боевики планируют освободить Арбель Йехуд в субботу, 1 февраля. По словам собеседника, госпожа Йехуд не попала в сегодняшние списки освобожденных, так как ранее проходила подготовку в ЦАХАЛе. «Ее освободят в соответствии с условиями сделки по обмену»,— сказал представитель группировки.

Подробности сделки — в публикации «Ъ» «Израиль и "Хамас" воспользовались передышкой».